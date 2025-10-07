مصر العظمى.. تعليم قنا تنظم لقاءً وطنيا تثقيفيا بالمركز الاستكشافى

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا، وحدة التواصل ودعم المعلمين، تحت رعاية هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبإشراف الدكتورة نجاة عبده عارف، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين، اللقاء الوطنى التثقيفي "مصرالعظمى ".



جاء ذلك بحضور سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأشرف سعد، مدير عام إدارة قنا، وعبدالله القباني، مدير عام ادارة قوص التعليمية، والدكتورة أميمة بدرى، مدير المركز الاستكشافي للعلوم، وعدداً من القيادات التعليمية ومسئولي التواصل والدعم بالادارات التعليمية.

وأوضحت الدكتورة نجاة عبده عارف، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بقنا، بأن اللقاء الوطنى التثقيفي، تضمن ثلاث محاور هامة وهى إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، ونشر الوعي بجهود القيادة السياسية لدى المعلمين وبالقضايا والأحداث الجارية، مما يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى المعلمين والطلاب.

كما قدم محمد عبدالحميد، موجه الصحافة والإعلام التربوي خلال اللقاء محاضرة بعنوان "مصر العظمى" تناول فيها عدة موضوعات عن بطولات الجيش المصرى والمشروعات القومية والوعى الأمنى بالقضايا الدولية ، كما تخلل اللقاء عرض مجموعة من الأغانى الوطنية إحتفالاً بذكرى نصر اكتوبر المجيد اداء كورال مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات التابعة لادارة قنا.



وفى ختام الحفل كرمت إدارة التواصل ودعم المعلمين هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، لدعمهم المستمر لوحدة التواصل والدعم فى تنفيذ العديد من المبادرات والمسابقات المختلفة.

كما كرمت الإدارة المعلمين الفائزين بالثلاث مراكز الاولى فى مسابقة "100 معلم مبدع متمكن"، وعددًا من موجهين العموم من لجنة التحكيم والمشرفين على تنفيذ المسابقة.





