محافظ قنا: منسوب النيل مطمئن ونطالب بإخلاء أراضى طرح النيل.. صور

رصد "صدى البلد"، فى بث مباشر، من محافظة قنا، منسوب مياه فى نهر النيل، بعد ارتفاع منسوب المياه أمام السد العالى، نتيجة فتح بوابات سد النهضة الاثيوبى، والفيضانات التى تسببت فى إغلاق مناطق ومساحات كبيرة فى دولة السودان.



بيان رسمى

من جانبه أصدر ديوان عام محافظة قنا، بيان رسمى يؤكد أن هناك متابعة مستمرة للأوضاع فى نهر النيل، وأن الوضع الحالي آمن، مع استمرار اليقظة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لتلافى أى تداعيات أو طوارىء قد تحدث.

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة الموقف الميداني على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإدارة العامة لحماية النيل بقنا، في إطار المتابعة المستمرة لتقلبات الأحوال المائية والتغيرات في منسوب نهر النيل.

جاهزية معدات التدخل السريع

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة فعلت دور غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وجرى تكليف رؤساء المراكز والمدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع جاهزية معدات التدخل السريع، استعدادًا للتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينجم عن ارتفاع مناسيب المياه.

وأوضح عبدالحليم، بأن منسوب المياه بنهر النيل بنطاق محافظة قنا، بلغ اليوم 68.8 مترًا، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع الحالي آمن، إلا أنه يستدعي استمرار اليقظة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

إخلاء أراضى طرح النيل

وشدد محافظ قنا، على ضرورة إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية المقامة على أراضي طرح النهر، حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الموقف يخضع لمتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، الذي يصدر بيانات دورية وفقًا للتغيرات المرصودة سواء للتحذير أو الطمأنة.

ناشد عبدالحليم، المواطنين عدم الانسياق وراء أي مبالغات أو تداول للأخبار المغلوطة وغير الموثقة، مؤكدة أن المعلومات الدقيقة يتم إعلانها عبر المصادر الرسمية المعتمدة لضمان الشفافية وتوحيد الرسائل الإعلامية.

وطالب محافظ قنا، جميع المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر أو أصحاب الأراضى الزراعية الواقعة على مقربة من مجرى النيل، ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة لتجنب أى أضرار محتملة قد تنجم عن ارتفاع المناسيب أو تدفق المياه.



