قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: منسوب النيل مطمئن ونطالب بإخلاء أراضى طرح النيل.. صور

منسوب المياه بنهر النيل
منسوب المياه بنهر النيل
يوسف رجب

رصد "صدى البلد"، فى بث مباشر، من محافظة قنا، منسوب مياه فى نهر النيل، بعد ارتفاع منسوب المياه أمام السد العالى، نتيجة فتح بوابات سد النهضة الاثيوبى، والفيضانات التى تسببت فى إغلاق مناطق ومساحات كبيرة فى دولة السودان.


بيان رسمى

من جانبه أصدر ديوان عام محافظة قنا، بيان رسمى يؤكد أن هناك متابعة مستمرة للأوضاع فى نهر النيل، وأن الوضع الحالي آمن، مع استمرار اليقظة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لتلافى أى تداعيات أو طوارىء قد تحدث.

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة الموقف الميداني على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإدارة العامة لحماية النيل بقنا، في إطار المتابعة المستمرة لتقلبات الأحوال المائية والتغيرات في منسوب نهر النيل.

جاهزية معدات التدخل السريع

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة فعلت دور غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وجرى تكليف رؤساء المراكز والمدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع جاهزية معدات التدخل السريع، استعدادًا للتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينجم عن ارتفاع مناسيب المياه.

وأوضح عبدالحليم، بأن منسوب المياه بنهر النيل بنطاق محافظة قنا، بلغ اليوم 68.8 مترًا، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع الحالي آمن، إلا أنه يستدعي استمرار اليقظة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

إخلاء أراضى طرح النيل

وشدد محافظ قنا، على ضرورة إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية المقامة على أراضي طرح النهر، حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الموقف يخضع لمتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، الذي يصدر بيانات دورية وفقًا للتغيرات المرصودة سواء للتحذير أو الطمأنة.
  ناشد عبدالحليم، المواطنين عدم الانسياق وراء أي مبالغات أو تداول للأخبار المغلوطة وغير الموثقة، مؤكدة أن المعلومات الدقيقة يتم إعلانها عبر المصادر الرسمية المعتمدة لضمان الشفافية وتوحيد الرسائل الإعلامية.

وطالب محافظ قنا، جميع المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر أو أصحاب الأراضى الزراعية الواقعة على مقربة من مجرى النيل، ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة لتجنب أى أضرار محتملة قد تنجم عن ارتفاع المناسيب أو تدفق المياه.
 

قنا نهر النيل سد النهضة الاثيوبى أراضى طرح النيل الأراضى الزراعية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية

الحركة الوطنية: إعادة إعمار غزة ضرورة.. والمجتمع الدولي مطالب بتمويل عاجل

عمال

إعفاء العمال من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور طبقا لقانون العمل

مجلس النواب

بعد الإعلان رسميًا.. الأوراق المطلوبة لعضوية مجلس النواب 2025

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين
صابرين
صابرين

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد