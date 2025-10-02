خلال جولة بالوقف.. نائب محافظ قنا يوجه بسرعة استكمال الأدوية الناقصة للغسيل الكلوي

وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بسرعة استكمال الأدوية الناقصة بقسم الغسيل الكلوي، والتأكد من تقديم الوجبات المقررة للمرضى وفق التعاقد، مع توفير طبيب للمتابعة اليومية والمرور على القسم بما يضمن تحسين جودة الخدمة الطبية.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ قنا، وحدة صحة الأسرة بالمراشدة الأوربي للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، ضمن جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الوقف لتفقد عدد من المرافق الخدمية والاطمئنان على انتظام العمل بها، فى إطار تكليفات الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب المحافظ، جولته بتفقد مجمع خدمات قرية المراشدة، حيث تابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع لعدد من شكاواهم، موجهًا رئيس الوحدة المحلية بدراستها بشكل عاجل والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق رضا الأهالى.

كما تفقد نائب محافظ قنا، أقسام مستشفى الوقف المركزي، والتي شملت الاستقبال، والغسيل الكلوي، والباطنة، والأطفال، والعمليات، والعلاج الطبيعى، إضافة إلى صيدلية نفقة الدولة والصيدلية الخارجية.

كما شملت الجولة متابعة المركز التكنولوجي بمدينة الوقف، حيث اطمأن نائب المحافظ على انتظام العمل والتقى عددا من المواطنين، مستمعا إلى مطالبهم وشكاواهم.

ووجه عمر، بسرعة إنهاء ملفات محاضر التسمين المتبقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن السداد، سواء من خلال المحاضر الجنائية أو الحجز الإدارى، مؤكدًا كذلك على إلغاء التعاقد مع المتقاعسين من المنتظرين للتعاقد.

رافقه خلال الجولة، الحسينى صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والدكتور أحمد صابر، مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد عبد القوى، مدير مستشفى الوقف المركزي، ومحمد مغربي رئيس الوحدة المحلية لقرية المراشدة، وطارق جبريل، مدير المركز التكنولوجي، وإبراهيم مسعود، مدير مجمع خدمات المراشدة، وعدد من القيادات التنفيذية والكوادر الطبية.