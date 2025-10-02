قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
محافظات

خلال جولة بالوقف.. نائب محافظ قنا يوجه بسرعة استكمال الأدوية الناقصة للغسيل الكلوي

جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
يوسف رجب

وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بسرعة استكمال الأدوية الناقصة بقسم الغسيل الكلوي، والتأكد من تقديم الوجبات المقررة للمرضى وفق التعاقد، مع توفير طبيب للمتابعة اليومية والمرور على القسم بما يضمن تحسين جودة الخدمة الطبية.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ قنا، وحدة صحة الأسرة بالمراشدة الأوربي للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، ضمن  جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الوقف لتفقد عدد من المرافق الخدمية والاطمئنان على انتظام العمل بها، فى إطار تكليفات الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب المحافظ، جولته بتفقد مجمع خدمات قرية المراشدة، حيث تابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع لعدد من شكاواهم، موجهًا رئيس الوحدة المحلية بدراستها بشكل عاجل والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق رضا الأهالى.

كما تفقد نائب محافظ قنا، أقسام مستشفى الوقف المركزي، والتي شملت الاستقبال، والغسيل الكلوي، والباطنة، والأطفال، والعمليات، والعلاج الطبيعى، إضافة إلى صيدلية نفقة الدولة والصيدلية الخارجية.

كما شملت الجولة متابعة المركز التكنولوجي بمدينة الوقف، حيث اطمأن نائب المحافظ على انتظام العمل والتقى عددا من المواطنين، مستمعا إلى مطالبهم وشكاواهم.

 ووجه عمر، بسرعة إنهاء ملفات محاضر التسمين المتبقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن السداد، سواء من خلال المحاضر الجنائية أو الحجز الإدارى، مؤكدًا كذلك على إلغاء التعاقد مع المتقاعسين من المنتظرين للتعاقد.

رافقه خلال الجولة، الحسينى صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والدكتور أحمد صابر، مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد عبد القوى، مدير مستشفى الوقف المركزي، ومحمد مغربي رئيس الوحدة المحلية لقرية المراشدة، وطارق جبريل، مدير المركز التكنولوجي، وإبراهيم مسعود، مدير مجمع خدمات المراشدة، وعدد من القيادات التنفيذية والكوادر الطبية.

قنا الأدوية الناقصة نائب محافظ قنا مجمع خدمات المراشدة مدينة الوقف

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

حملة مرورية

الدقهلية .. حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بشارع المشاية بالمنصورة

صحة الشرقية

نجاح جراحة معقدة بمستشفى كفر صقر المركزي تنقذ حياة شاب بعد حادث سير مروع

مدرسة ميت حلفا الثانوية

تعليم القليوبية تكشف كواليس ضرب مدرس لزميله وكسر أنفه

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

