الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
محافظات

وكيل صحة قنا يبحث سبل تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية بالمستشفى العام

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا
يوسف رجب

بحث الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، سبل تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية بمستشفى قنا العام، حيث ناقش المقترحات المقدمة من رؤساء الأقسام، وآليات تشغيل الأقسام المختلفة، وخطط التطوير المستقبلية، بالإضافة إلى رصد التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل، والعمل على وضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع إدارة المستشفى والإدارات المعنية بالمديرية.
 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمستشفى قنا العام، مع رؤساء الأقسام بالمستشفى، وبحضور الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، في إطار حرص المديرية على تطوير منظومة العمل.

واستعرض وكيل وزارة الصحة بقنا، أبرز الملاحظات التي تم رصدها مؤخرًا من خلال فرق الإشراف والمتابعة، مؤكدًا أهمية تفعيل الدور الرقابي لضمان تحسين الآداء ورفع كفاءة تقديم الخدمة الصحية.

ووجه صادق، بضرورة الإلتزام بالمتابعة الدورية لجميع الفرق الطبية، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومكافحة العدوى، وسلامة المرضى، مشددًا على ضرورة الرصد الفوري والدقيق لأي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية داخل الأقسام، وإتخاذ الإجراءات العاجلة لسد هذه الإحتياجات بشكل يومي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية تحسين آداء أقسام الإستقبال والطوارئ، والتعامل السريع مع الحالات الطارئة، وضمان إنتظام عمل العيادات الخارجية منذ الساعات الأولى من اليوم، بما يسهم في تيسير الخدمة على المرضى المترددين.

كما شدد صادق، على متابعة أداء قسم الغسيل الكلوي، وضرورة الإلتزام التام بسياسات مكافحة العدوى، خاصة داخل أقسام العنايات المركزة، والحضّانات، وقسم الغسيل الكلوي، وموجهاً بتسجيل جميع الحالات التي تتطلب رعاية مركزة على برنامج "رعاية مصر"، وسُبُل تطوير خدمات قسم الأسنان ليشمل التركيبات الثابتة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أهمية التدريب المستمر لفرق التمريض داخل أقسام الرعاية المركزة، بهدف رفع كفاءتهم وتحسين مستوى الأداء الفني، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة، ومؤكدًا أهمية متابعة أعمال شركات الأمن والنظافة، وتعزيز الرقابة على أدائها، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإنضباط الإداري والفني لكافة الفرق الطبية والمعاونة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.
 

كما ناقش الإجتماع، الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الإنتظار، من خلال تسريع وتيرة إجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع رصد أعطال الأجهزة الطبية داخل المستشفى وسرعة صيانتها.
 

قنا مستشفى قنا العام وزارة الصحة جودة الخدمات الطبية تطوير منظومة العمل

