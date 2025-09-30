بروتوكول تعاون بين قنا وجامعة عين شمس لإعداد دليل هوية بصرية

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مراسم توقيع ملحق تنفيذى لبروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة عين شمس، حيث وقع الاتفاقية التنفيذية الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء وفد الجامعة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص محافظة قنا على الاستعانة ببيوت الخبرة الأكاديمية والبحثية لدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأجندة الحضرية الجديدة، ويسهم في تحقيق التوازن بين الريف والحضر، وتحسين الخدمات العامة، وجذب الاستثمارات.

وأوضح محافظ قنا، بأن البروتوكول يستهدف إعداد كتاب إرشادي شامل للطابع العمراني والمعماري والهوية البصرية (Branding) للمحافظة ومدنها، باعتباره مطلبا أساسيا من وزارة التنمية المحلية، حيث يضمن الحفاظ على الخصوصية الثقافية والمعمارية لمحافظة قنا، ويعكس تميزها البيئي والجغرافي والتراثي.

كما يدعم جهود التنمية العمرانية في المدن الجديدة مثل قنا الجديدة وغرب قنا، ومشروعات التكتل العمراني الكبير، إلى جانب تشجيع السياحة الريفية والثقافية في منطقة دندرة.

وأضاف عبد الحليم، بأن البروتوكول يتضمن أيضا تنفيذ مشروعات إرشادية لتطبيق الهوية البصرية، من بينها تطوير وتصميم ثلاثة ميادين رئيسية في مدن قنا وقوص ونجع حمادي، فضلا عن مساهمة الجامعة في تقديم الاستشارات الفنية بمجالات الهندسة والتخطيط العمراني والتنمية المؤسسية، إلى جانب المشاركة في إعداد الدراسات المتخصصة، وتنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية.

وأكد محافظ قنا، بأن التعاون مع جامعة عين شمس يعكس ثقة المحافظة في خبرات الجامعة باعتبارها من أعرق الجامعات المصرية، صاحبة الريادة في المجالات البحثية والاستشارية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيجعل قنا نموذجا رائدا في إقليم جنوب الصعيد بمجالات التنمية الحضرية والهوية البصرية.

و أعربت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، عن سعادتها بالتعاون مع محافظة قنا، مؤكدة أن المحافظة تمتلك مقومات عمرانية وثقافية وتاريخية فريدة، تجمع بين الطابع الريفي والحضري، والموروثات الفرعونية والقبطية والإسلامية، فضلًا عن إمكاناتها الزراعية والسياحية، وهو ما يفتح آفاقا واسعة لوضع دليل بصري متكامل يعبر عن هوية قنا المميزة والمتنوعة.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس، أن فريق العمل بجامعة عين شمس سيعمل جنبا إلى جنب مع وحدات التنمية الحضرية بالمحافظة، من أجل تحقيق رؤية طموحة تجعل من محافظة قنا مركزا تنمويا بارزا على مستوى إقليم جنوب الصعيد.