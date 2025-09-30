نائب محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي بمستشفى نجع حمادي

زار الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، حيث اطمأن على حالتهم الصحية داخل مستشفى نجع حمادي العام.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من: أحمد فريج، حسام مبارك، وحاتم يمنى، نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إضافة إلى الدكتور أحمد المحلاوي، مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، ومدير مستشفى نجع حمادي العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع نائب محافظ قنا، إلى شرح من الأطباء حول طبيعة الإصابات ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، موجها بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم.

كما نقل نائب المحافظ، توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة، وتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية الطبية لهم، إلى جانب التيسير على أسر الضحايا وتذليل أي عقبات قد تواجههم في هذه الظروف.

يُذكر أن حادث طريق قنا الصحراوى الغربي، وقع بين سيارتي ميكروباص، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفى، وسط اهتمام كبير من قبل الفرق الطبية لتقديم الرعاية الكاملة للمصابين داخل المستشفى.





