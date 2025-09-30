مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 فى تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى

لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ١٥ آخرين فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ٣ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





