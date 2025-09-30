نائب محافظ قنا يبحث مع أهالي حاجر الجبل ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي

اجتمع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مع عدد من أهالي منطقة حاجر الجبل بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، والمتقدمين بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الإجراءات الخاصة بملف التقنين.

حضر اللقاء كل من: أحمد فريج، وحسام مبارك، وحاتم يمنى، نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومينا سمير، مدير إدارة التقنين.

تضمن الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في استكمال إجراءاتهم، وسبل تذليل العقبات بما يضمن سرعة الانتهاء من مراجعة الطلبات.

وأكد نائب المحافظ، أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا يولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتماما خاصا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين.

وأضاف نائب محافظ قنا: خاصة أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص أمام الجادين من المتقدمين للتقنين بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية ويعزز جهود التنمية على أرض المحافظة.





