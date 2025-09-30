تعليم قنا: تشغيل أتوبيس التربية الفكرية بنقادة غدا

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الموافقة على التعاقد مع سائق لتشغيل الأتوبيس الخاص بمدرسة التربية الفكرية بنقادة من بداية شهر أكتوبر لتمكين استخدام الأتوبيس في توصيل طلاب المدرسة من أقرب الأماكن إلى منازلهم وعودتهم إليها نظراً لصعوبة حركتهم.

جاء ذلك في سياق المرور الميداني الذي أجراه مدير تعليم قنا، اليوم بمدارس إدارة نقادة التعليمية، بحضور الدكتور علاء الفقي، مدير عام إدارة نقادة التعليمية، حيث زار الوكيل مدارس التربية الفكرية و نقادة الزراعية ونقادة الرسمية لغات ونقادة للتعليم الأساسى بالشيخ حسين.

وأضاف الصابر، بأن ذلك ضمن حزمة من التيسيرات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بقنا إلى مدارس التربية الخاصة لإحداث دمج و تفاعل بين الطالب ومجتمعه وتأثره به وتأثيره عليه بشكل ايجابي بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدم التساهل في منح الإجازات الاعتيادية للمعلمين إلا بعذر نظراً لبداية الدراسة، وكذا تسجيل الغياب بدقة و تفعيل مشروع رأس المال وعقود المشاركة مع الغير وفق القواعد المنظمة بالمدارس الفنية.

كما أكد الصابر، على تنفيذ برنامج علاجي مكثف تحت إشراف التوجيه لإتقان القراءة والكتابة للصفوف الأولى، موضحاً أن انتقال التلميذ من صف إلى أخر بتيسير الغش أو المحاباة يمثل إنعدام لضمير المعلم ويحدث خلل جسيم في المجتمع تصعب مداواته، وطالب باستخدام المقاعد المناسبة للمرحلة العمرية للتلميذ ونقل أي زيادات بالمقاعد من مدرسة إلى أخرى في اجتياج أو إلى إدارة أخرى إذا استلزم الأمر.



