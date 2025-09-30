تسليم عقود تعيين 733 معلماً مساعداً ضمن مسابقة 30 ألف معلم بقنا

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، احتفالية تسليم عقود العمل للمعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والتي شملت الدفعتين الثالثة والرابعة، إضافة إلى تظلمات الدفعة الثانية، بإجمالي 733 معلماً مساعداً، وذلك في احتفال أقيم بمدينة قنا.

حضر الفعاليات كل من: هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وشاكر أبو بكر، نقيب المعلمين بالمحافظة، و محمد دويدار، أمين عام النقابة، وحامد الوحش، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، إلى جانب النائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، وعدد من مديري العموم الإدارات التعليمية.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بمشاركة المعلمين الجدد هذه اللحظة المهمة في مسيرتهم المهنية، مؤكداً أن انضمامهم للعملية التعليمية يمثل إضافة قوية تسهم في سد العجز الملحوظ بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، موجها شكره إلى خلف الزناتي نقيب معلمي مصر على سرعة استجابة النقابة بضم المعلمين الجدد إلى عضويتها، معرباً عن تقديره لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف في تطوير المنظومة التعليمية، مثمّناً في الوقت نفسه كفاءة وخبرة وكيل وزارة التعليم بقنا.

وأشار عبدالحليم، إلى أن هذه التعيينات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم فى مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وصناعة المستقبل.

وأضاف محافظ قنا، بأن التدريس لا يقتصر على نقل المعرفة فقط، بل يشمل أيضاً غرس القيم وتنمية مهارات الطلاب، داعياً إياهم إلى أن يكونوا قدوة حسنة وأن يحرصوا على الإعداد الجيد للدروس والتواصل الفعّال مع طلابهم بما يخلق بيئة تعليمية إيجابية.

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المحافظ شدد على مراعاة توزيع المعلمين في أماكن قريبة من محل إقامتهم، بما يخفف عنهم الأعباء ويعينهم على أداء رسالتهم السامية على الوجه الأمثل.



