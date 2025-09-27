إصابة 5 أشخاص فى انهيار جدار منزل بقنا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انهيار جدار منزل قديم بقرية العقب التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انهيار جدار منزل على عدد من الأشخاص فى قرية العقب التابعة لمركز قوص.

وتمكنت الأجهزة المعنية من رفع مخلفات الحائط وانقاذ الضحايا من أسفل الجدار المنهار، وسرعة نقلهم إلى المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.