نقل جثة و8 مصابين في حادث طريق قنا الصحراوى إلى مستشفى نقادة المركزي

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، لنقل جثة و ٨ مصابين إلى مستشفى نقادة المركزى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز نقادة.

تبين مصرع شخص وإصابة ٨ آخرين، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.