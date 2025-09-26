أخبار قنا| انطلاق مبادرة سلامتك تهمنا نجع حمادى الصناعية.. وبناء ناد متكامل للطالبات بجامعة جنوب الوادى

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، وكيل وزارة الصحة يوجه بسرعة تركيب جهاز أشعة جديد خلال تفقد مستشفى فرشوط المركزى، وانطلاق مبادرة"سلامتك تهمنا" لتعزيز ثقافة السلامة المهنية بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى، وبناء ناد متكامل للطالبات في مدينة جامعة جنوب الوادى، وتوقيع بروتوكول تعاون لتأسيس أول مركز إقليمي للتنمية الحضرية بجنوب الصعيد، نائب المحافظ يكرم 28 طفلا لاجتيازهم برنامج تعليم البرمجة والأردوينو.

وكيل وزارة الصحة يوجه بسرعة تركيب جهاز أشعة بمستشفى فرشوط المركزى

وجه الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بسرعة تركيب جهاز الأشعة العادية الجديد داخل المبني الجديد بمستشفى فرشوط المركزى، والإستفادة القصوي من خدماته، وبسرعة وضع خطة تشغيل لمعمل البكتريولوجي بهدف دعم الخدمات المعملية المقدمة بالمستشفي.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة داخل مستشفي فرشوط المركزي لمراجعة الخدمات الطبية المقدمة داخلها وسُبُل تحسين وتطوير خدماتها، وذلك ضمن جولاته المفاجأة علي المنافذ الطبية المختلفة للتأكد من سير العمل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين، رافقه خلالها الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفي فرشوط.



انطلاق مبادرة"سلامتك تهمنا" لتعزيز ثقافة السلامة المهنية بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى



أطلقت مديرية العمل بمحافظة قنا، مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بحاجر جبل هو بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وبرعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وضمن توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، التي تستهدف دعم وتنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة بيئات العمل بها.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من المخاطر في بيئات العمل، إلى جانب شرح مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 87 شركة ومصنعا، وحضور نحو 310 عاملا من مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية.



بناء ناد متكامل للطالبات في مدينة جامعة جنوب الوادى

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لمتابعة معدلات الانجاز في المشروعات التطويرية بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الإدارية.

واستهل رئيس جامعة جنوب الوادى، جولته بمتابعة بدء العمل في إقامة نادي متكامل للطالبات بالمدينة الجامعية، مشيراً إلى أن المشروع سوف يتضمن مجموعة منافذ خدمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الاتصالات، الغسيل، الكي، الأغذية والمشروبات، والأنشطة الترفيهية.

بروتوكول تعاون لتأسيس أول مركز إقليمي للتنمية الحضرية بجنوب الصعيد في قنا

وقع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتأسيس مختبر قنا للتنمية الحضرية"، بحضور الدكتور أحمد رزق مدير مكتب "الهابيتات" في مصر.

وينص البروتوكول على تأسيس المركز الإقليمي للتنمية الحضرية "مختبر قنا للتنمية الحضرية" كأحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى إيجاد منصة متكاملة لتطوير السياسات والأدوات، وتجميع وتعميم الخبرات والممارسات الناجحة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص التنموية.



نائب محافظ قنا يكرم 28 طفلا لاجتيازهم برنامج تعليم البرمجة والأردوينو

كرم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، 28 طالبًا من تلاميذ المدارس، بعد اجتيازهم برنامجا متخصصا في تعليم البرمجة والأردوينو للأطفال، والذي نفذ بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي واللغات بديوان عام المحافظة خلال فترة الإجازة الصيفية من 18 أغسطس حتى 18 سبتمبر الجارى.



وأشار نائب محافظ قنا، إلى أن البرنامج يأتى في إطار خطة المحافظة لدعم تنمية قدرات النشء في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث ركز على تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية في البرمجة وتنمية التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات.