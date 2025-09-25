وكيل وزارة الصحة يوجه بسرعة تركيب جهاز أشعة بمستشفى فرشوط المركزى

وجه الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بسرعة تركيب جهاز الأشعة العادية الجديد داخل المبني الجديد بمستشفى فرشوط المركزى، والإستفادة القصوي من خدماته، وبسرعة وضع خطة تشغيل لمعمل البكتريولوجي بهدف دعم الخدمات المعملية المقدمة بالمستشفي.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة داخل مستشفي فرشوط المركزي لمراجعة الخدمات الطبية المقدمة داخلها وسُبُل تحسين وتطوير خدماتها، وذلك ضمن جولاته المفاجأة علي المنافذ الطبية المختلفة للتأكد من سير العمل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين، رافقه خلالها الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفي فرشوط.



بدأت الجولة بالمبني الجديد، حيث راجع قسم الحضانات والعناية المركزة وتسكين الحالات وفقاً لبرنامج رعايات مصر ومعدلات الإشغال والمرضي بالقسم ومدي المتابعة الطبية الدقيقة لكل مريض، ومدي تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، مشدداً علي التنسيق الدائم علي مدار الساعة لحالات العناية المركزة والحضانات والتسكين الفوري للحالات وفقاً للحالة الصحية ومعدل إشغال الأسرة، مشيداً بمستوي الخدمة المقدمة من الفريق الطبي ومدي إلتزامهم بمكافحة العدوي والتعقيم.

كما تفقد صادق، الأقسام الداخلية للمستشفي من الأطفال، النساء، الجراحة والعظام وتواجد الأطقم الطبية داخل تلك العيادات، وقسم الغسيل الكُلوي، وإطمئن علي المرضي بالقسم ومدي إلتزامهم بجلسات الغسيل الكلوي المقررة لهم وتوافر أفضل خدمة صحية لازمة لهم.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، جولته بتفقد مبني العيادات، حيث تابع تشغيل العيادات الخارجية والتي تضم عيادة الأطفال، العظام، الجراحة، الباطنة وعيادة الأنف والأذن، والجلدية، وتلاحظ تأخر فتح إحدي العيادات الخارجية.

ووجه صادق، بتحويل المقصرين للتحقيق وإستدعاء أحد الأطباء للتشغيل الفوري للعيادة لضمان تقديم الخدمة المطلوبة، مستمعاً سيادته لعدد من المرضي المترددين حول تلقيهم الرعاية الطبية ومدي إلتزام الأطقم الطبية بالدعم والمساندة لهم.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، قسم الإستقبال والطوارئ وتأكد من توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال، وتلاحظ قصور في مستوي النظافة، موجهًا بزيادة مستوي النظافة داخل مبني العيادات ومتابعة ذلك بصورة دورية.



