48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
وكيل وزارة الصحة يوجه بسرعة تركيب جهاز أشعة بمستشفى فرشوط المركزى

يوسف رجب

وجه الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بسرعة تركيب جهاز الأشعة العادية الجديد داخل المبني الجديد بمستشفى فرشوط المركزى، والإستفادة القصوي من خدماته، وبسرعة وضع خطة تشغيل لمعمل البكتريولوجي بهدف دعم الخدمات المعملية المقدمة بالمستشفي.
 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة داخل مستشفي فرشوط المركزي لمراجعة الخدمات الطبية المقدمة داخلها وسُبُل تحسين وتطوير خدماتها، وذلك ضمن جولاته المفاجأة علي المنافذ الطبية المختلفة للتأكد من سير العمل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين، رافقه خلالها الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفي فرشوط.
 

بدأت الجولة بالمبني الجديد، حيث راجع قسم الحضانات والعناية المركزة وتسكين الحالات وفقاً لبرنامج رعايات مصر ومعدلات الإشغال والمرضي بالقسم ومدي المتابعة الطبية الدقيقة لكل مريض، ومدي تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، مشدداً علي التنسيق الدائم علي مدار الساعة لحالات العناية المركزة والحضانات والتسكين الفوري للحالات وفقاً للحالة الصحية ومعدل إشغال الأسرة، مشيداً بمستوي الخدمة المقدمة من الفريق الطبي ومدي إلتزامهم بمكافحة العدوي والتعقيم.

كما تفقد صادق، الأقسام الداخلية للمستشفي من الأطفال، النساء، الجراحة والعظام وتواجد الأطقم الطبية داخل تلك العيادات، وقسم الغسيل الكُلوي، وإطمئن علي المرضي بالقسم ومدي إلتزامهم بجلسات الغسيل الكلوي المقررة لهم وتوافر أفضل خدمة صحية لازمة لهم.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، جولته بتفقد مبني العيادات، حيث تابع تشغيل العيادات الخارجية والتي تضم عيادة الأطفال، العظام، الجراحة، الباطنة وعيادة الأنف والأذن، والجلدية، وتلاحظ تأخر فتح إحدي العيادات الخارجية.

ووجه صادق، بتحويل المقصرين للتحقيق وإستدعاء أحد الأطباء للتشغيل الفوري للعيادة لضمان تقديم الخدمة المطلوبة، مستمعاً سيادته لعدد من المرضي المترددين حول تلقيهم الرعاية الطبية ومدي إلتزام الأطقم الطبية بالدعم والمساندة لهم.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، قسم الإستقبال والطوارئ وتأكد من توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال، وتلاحظ قصور في مستوي النظافة، موجهًا بزيادة مستوي النظافة داخل مبني العيادات ومتابعة ذلك بصورة دورية.


أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الأوقاف تنظم ندوات بعنوان "منهج النبي في الترشيد وذم الإسراف"

حفاظًا على الفرد والمجتمع| «الأوقاف» و«الأزهر» يطلقان 1860 ندوة لمكافحة الإسراف وترسيخ قيم الترشيد

(البحوث الإسلاميَّة) يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى شمال سيناء

البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى شمال سيناء

حكم قول تقبل الله بعد الصلاة

حكم قول تقبل الله بعد الصلاة.. الإفتاء تجيب

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد