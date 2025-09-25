قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق مبادرة"سلامتك تهمنا" لتعزيز ثقافة السلامة المهنية بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى

مديرية العمل بقنا
يوسف رجب

أطلقت مديرية العمل بمحافظة قنا، مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بحاجر جبل هو بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وبرعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وضمن توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، التي تستهدف دعم وتنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة بيئات العمل بها.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من المخاطر في بيئات العمل، إلى جانب شرح مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 87 شركة ومصنعا، وحضور نحو 310 عاملا من مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وتضمنت الفعاليات عروضا تدريبية وتوعوية متخصصة، شملت محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر قدمها الدكتور محمد مدكور، وأخرى حول المخاطر البيولوجية ألقتها المهندسة حنان يوسف، فضلا عن استعراض توصيات وإجراءات الوقاية في مواقع التنفيذ التي قدمها الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب عروض تطبيقية عملية تهدف إلى تعزيز الممارسات الآمنة داخل بيئات العمل.

وقال أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، إن ملف السلامة المهنية يحظى بأولوية قصوى لدى المديرية، وأن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية التي تستهدف حماية العاملين ورفع كفاءة بيئات العمل.

وأضاف جابر، بأن المديرية ستواصل تنظيم حملات توعوية وتفتيشية، إلى جانب عقد دورات تدريبية متخصصة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية في مختلف المنشآت على مستوى المحافظة، بما يواكب توجهات الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

