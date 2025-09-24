ندوة عن الطاقة المتجددة دعم لاقتصاد الفرد والمجتمع بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "الطاقة المتجددة دعم لاقتصاد الفرد والمجتمع "ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي التى تحمل شعار " أمن الطاقة ..مسئولية الجميع" والتي تهدف إلي دعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا في مجال الطاقة، بتوجيهات الدكتور أحمد يحي..رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر بها الدكتور محمد صبري ياسين، مدرس الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، وأدارها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمجمع إعلام قنا.

وأوضح يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، بأن الاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التحديات العالمية، ولمواجهة ندرة وتناقص كميات الوقود، ولما لها من مزايا كثيرة من أبرزها الحفاظ على البيئة من التلوث وتوفير بيئة صحية، إضافة لانخفاض تكلفتها مقارنة بأسعار الوقود المعتاد.



وقال الدكتور محمد صبري ياسين، مدرس الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، إن الاهتمام بأمن الطاقة ضمن توجيهات الرئيس السيسي، لإدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة ولتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك من خلال عدة مشروعات للطاقة الشمسية منها مشروعات جاهزة مثل بنبان بأسوان بتكلفة تقريبية 2 مليار دولار ، ومشروعات أخري تحت الإنشاء، مثل أبيدوس بكوم امبو بتكلفة 20.6 مليون دولار وغيرها من المشروعات التي توفير بيئة خصبة لجذب الاستثمار الخارجي في مصر.

وأوضح ياسين، بأن مصادر الطاقة المتجددة من أبرزها "الشمس، الرياح، هيدروليكية كالمياه" وهي طاقة نظيفة تأتي من مصادر طبيعية لا تنفذ وبديلة عن الطاقة الاحفورية، ما يساهم أيضاً في مكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل الإنبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار مدرس الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، إلى الأهمية الاقتصادية للطاقة المتجددة والعائد علي الفرد والمجتمع من تطبيقها بدلا عن الوقود الأحفورى بدايةً من دورها في تقليل استيراد الوقود وخلق فرص عمل جديدة ورفع اقتصاد الدولة إلى تخفيض فتور الكهرباء وصول الكهرباء للريف مع تقليل الأمراض الناتجة من الانبعاث الاحفورية.

أكد ياسين، أهمية دور الفرد في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال عدة خطوات يجب اتباعها في العمل أو المنزل، أهمها غلق إضاءات الغرف عند الخروج منها، وفصل الأجهزة من الكهرباء عند عدم استخدامها مثل الكمبيوتر، الطابعات، المراوح، شاحن الهاتف، وغيرها من الأجهزة التي لا نحتاجها في أغلب الأوقات.



ونوه مدرس الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، إلى أن التكلفة التقديرية لمنظومة طاقة شمسية لاستهلاك منزل متوسط تكفي لتشغيل أجهزة الإضاءة والمراوح والثلاجات والتلفزيونات.

و أشاد ياسين، بدور مجمع إعلام قنا في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة للفرد والمجتمع وضرورة تبني جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية رفع الوعي العام للجمهور بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والاتجاه إلي الطاقة المتجددة كمصر نظيف ومستدام.





