قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع المستثمرين خطة تسويق المناطق الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين بهو بنجع حمادي وكلاحين قفط، خطة تسويق المنطقتين الصناعيتين وآليات جذب مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور مجدي محمد عطا، مدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وسعودي عبد الظاهر، ممثل المنطقة الصناعية بهو.

واستعرض محافظ قنا، مؤشرات نجاح الخطة التسويقية التي تستهدف رفع معدلات الإشغال، وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة، وقياس رضا المستثمرين وأصحاب المصانع، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن الخطة تركز على دعم الصناعات القائمة على التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها صناعات واعدة قادرة على تعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوفير الأسمدة محليا، وزيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال مجمعات صناعية متكاملة تعتمد على الخامات المحلية وتدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار عبد الحليم، إلى أهمية تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال تحويلها إلى منتجات غذائية ذات جودة وقيمة أعلى، بما يعود بالنفع على المزارعين والدولة في آن واحد، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة وعلى رأسها خام الفوسفات، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز الصناعات الوطنية.

و أوضح محافظ قنا، بأن المنطقة الصناعية بهو نجع حمادي تتمتع بموقع استراتيجي وقربها من مصادر الخامات، فضلًا عن توافر بنية تحتية متكاملة ووجود مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة خدمات متكاملة.

أما المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، فتتميز بارتباطها بثلاثة طرق رئيسية وقربها من المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الغنية بالمواد الخام والمعادن مثل الذهب والنحاس والحديد والفوسفات والجرانيت، مما يمنحها ميزة تنافسية لإنشاء صناعات تعدينية وتحويلية كبرى.

كما حرص المحافظ خلال الاجتماع على الاستماع لمطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا أهمية المرونة في التعامل معهم، وموجها بضرورة العمل بأفكار مبتكرة وخارج الصندوق لحل المشكلات بشكل فوري.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة ستواصل تقديم التيسيرات المطلوبة لدعم قطاع الصناعة وتوفير بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 


قنا المستثمرين تعزيز فرص الاستثمار خطة تسويق المناطق الصناعية الاستثمارات الأمن الغذائي الصناعات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الشربيني وصابر يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات منطقة مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

جانب من الاجتماع

مائدة مستديرة بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الأعمال السنغافوري

ارشيفيه

حماية المستهلك: ضبط 46 قضية بمخالفات متنوعة خلال حملة بالمقطم

بالصور

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد