أصل الحكاية

بعد الكشف عن رؤية هلال شعبان.. ما موعد أول أيام رمضان 2026؟

الحسابات الفلكية
الحسابات الفلكية

كشفت الحسابات الفلكية الحديثة الصادرة عن معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد ميلاد هلال شهر شعبان لعام 1447 هـ، وموعد أول أيامه فلكيًا، وذلك في إطار التوقعات العلمية المعتادة قبل حلول الشهور الهجرية. 

ووفقًا لهذه الحسابات، يولد هلال شهر شعبان في مساء يوم الأحد 29 من شهر رجب 1447 هـ، وهو ما يوافق 18 يناير 2026م تقريبًا، فما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟.

موعد هلال شهر شعبان

بناءً على حركة القمر وولادته ونمط غروبه قبل غروب الشمس؛ يُتوقع أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم 29 رجب؛ حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبيل غروب الشمس بنحو 19 دقيقة في مكة المكرمة و23 دقيقة في القاهرة.

وتختلف تلك الفوارق الزمنية في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بين 19 و24 دقيقة بعد غروب الشمس. 

ونتيجة لذلك، يتم اعتبار يوم الإثنين 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب 1447 كونه لم يُثبت فلكيًا رؤية الهلال مساء يوم الرؤية، وبالتالي فإن غُرة شهر شعبان هجريًا فلكيًا ستكون يوم الثلاثاء 20 يناير 2026م. 

ويُعرف شهر شعبان في التقويم الإسلامي بأنه الشهر الثامن من السنة الهجرية، ويأتي مباشرة قبل شهر رمضان المبارك، وفيه يستعد المسلمون روحانيًا وتجهيزيًا لصيام الشهر التالي. 

كما يُعتبر هذا الشهر محطة مهمة في التقويم الإسلامي، إذ يعتمد عليه في تحديد بداية شهر رمضان من خلال رؤية الهلال بعد نهاية شعبان.

موعد أول أيام رمضان 2026

يستمر الشهر القمري عادة 29 يومًا تقريبًا، وهذا وفقًا للحسابات الفلكية التي تحدد بداية وانتهاء الشهور استنادًا إلى ولادة الهلال وحركته في السماء. 

وتُظهر الحسابات الفلكية أن ولادة الهلال تكون قبل غروب الشمس في يوم الرؤية نفسه؛ مما يجعل رؤية الهلال بالعين المجردة في ذلك المساء غير ممكنة عمليًا في كثير من المناطق، وبالتالي يتم إكمال شهر رجب 30 يومًا قبل دخول شعبان. 

وبناءً على ذلك، يُعد يوم 20 يناير 2026م أول أيام شهر شعبان فلكيًا، إلا أن الرؤية الشرعية للهلال تظل المرجع الرسمي والنهائي في تحديد بداية الشهر الإسلامي، وتعتمد على الرؤية البصرية للهلال بعد غروب الشمس في يوم الرؤية وإعلان الجهات الدينية المختصة. 

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2026، حيث ستوافق نهاية شهر شعبان لعام 1447ه يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 فلكياً، على أن يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك لحين تأكيد الرؤية الشرعية من دار الإفتاء المصرية.

وبحسب المؤشرات الفلكية؛ من المتوقع أن يشهد شهر رمضان 2026 عدد ساعات صيام معتدل نسبيا؛ نظرا لتزامنه مع فصل الشتاء وبدايات الربيع. 

ومن المنتظر أن تبلغ ساعات الصيام في أول أيام الشهر نحو 12 ساعة و40 دقيقة تقريباً، مع اختلاف بسيط بين المحافظات نتيجة الفروق الجغرافية.

الحسابات الفلكية هلال شهر شعبان موعد هلال شهر شعبان موعد أول أيام رمضان 2026 هلال شهر رمضان

