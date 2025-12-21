محافظ القاهرة: إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بالمرج واستمراره أسبوعيا حتى حلول شهر رمضان

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إن سوق اليوم الواحد بحي المرج، الذي أقامته المحافظة اليوم، الأحد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين نتيجة تنوع وجودة السلع المعروضة، بجانب نسب التخفيضات الكبيرة التي شملتها المنتجات، بما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

أضاف صابر - في بيان اليوم الأحد - أن المحافظة مستمرة في إقامة سوق اليوم الواحد أسبوعيًا في نفس المكان حتى حلول شهر رمضان المبارك؛لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية وغيرها بأسعار مخفضة، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

أوضح أن سوق اليوم الواحد الذي يُقام أمام حي المرج، يأتي ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد التي تستهدف توفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، بنسب تخفيض تبدأ من 15% وتصل إلى 50% في بعض السلع.

تابع أن السوق يشارك فيه عدد من الجهات الوطنية بجانب عدد من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تنوع المعروضات وتوافر كميات كافية من السلع المختلفة.

أشار إلى أن السوق يضم نحو 50 عارضًا يقدمون كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وتشمل الزيت، والسكر، والأرز والمسلي والمكرونة والمنظفات والصابون، بجانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضروات والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات والبيض، فضلًا عن منتجات عدد من الأسر المنتجة التي تقدم أطعمة جاهزة للطهو.

أكد أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.

أوضح أن أسواق اليوم الواحد أسهمت في جعل المواطن شريكًا ورقيبًا على الأسواق، من خلال إتاحة الفرصة له لمقارنة الأسعار والتخفيضات التي يقدمها السوق بأسعار السلع في المناطق المختلفة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أماكن إقامة أسواق اليوم الواحد وفقًا لمتطلبات العرض والطلب واحتياجات المواطنين بكل منطقة.

وشدد على ضرورة التزام العارضين بالأسعار المخفضة المعلنة وجودة السلع المقدمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية وضمان سلامة السلع الغذائية المطروحة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التوجه لأسواق اليوم الواحد؛ لتلبية احتياجاتهم الأسبوعية والاستفادة من التخفيضات المتاحة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة تقديم الدعم اللوجستي اللازم لهذه الأسواق والعمل على التوسع في نشرها بمختلف الأحياء؛ لضمان وصول السلع عالية الجودة إلى المواطنين بأسعار مناسبة.