تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
زيارة أخوية..الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات
إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية بحافظات مصر
محافظات

محافظ جنوب سيناء يزور الطفل المصاب بهجوم كلاب ضالة ويؤكد: سلامة المواطنين أولوية

اللواء دكتور خالد مبارك خلال زيارته الطفل
اللواء دكتور خالد مبارك خلال زيارته الطفل
ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الحالة الصحية للطفل الذي تعرّض لهجوم من عدد من الكلاب الضالة بمدينة رأس سدر، وذلك خلال زيارته إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء ، في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين والمتابعة الميدانية للحوادث الطارئة.

و اطمأن المحافظ على استقرار حالة الطفل داخل المستشفى، واستمع إلى شرحٍ مفصل من الفريق الطبي المعالج حول تطورات حالته الصحية، حيث أكد الأطباء أن الحالة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الإصابات وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، مع استمرار المتابعة الدقيقة حتى تمام الشفاء.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، موجّهًا بتقديم جميع أوجه الدعم الطبي والنفسي للطفل وأسرته، ومشدّدًا على استمرار تواجد الأطقم الطبية المتخصصة لضمان استقرار الحالة.

كما طمأن المحافظ أهالي جنوب سيناء بأن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل للتعامل بحسم مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال خطة شاملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بدأت بالفعل بعمليات التطعيم والتنظيم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

وأكد استمرار التنسيق مع جهات الاختصاص لإيجاد حل شامل لأزمة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مع استمرار المتابعة الميدانية والتدخل السريع في أي موقف طارئ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة. على الأمن الصحي والمجتمعي.

جنوب سيناء المحافظ يزور طفل هجوم الكلاب الضالة

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

طبيب مستشفى الباجور

شقيقة طبيب باجور: ما حدث اعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ولن نتنازل عن حقه

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الصومال

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الصومال

لقاء وزير الري مع النواب

وزير الري لأعضاء مجلس النواب: زراعة الأرز في المساحات المصرح لها فقط

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يرفعون اسم مصر في المسابقات العالمية

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

