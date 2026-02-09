محافظ جنوب سيناء يزور الطفل المصاب بهجوم كلاب ضالة ويؤكد: سلامة المواطنين أولوية

تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الحالة الصحية للطفل الذي تعرّض لهجوم من عدد من الكلاب الضالة بمدينة رأس سدر، وذلك خلال زيارته إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء ، في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين والمتابعة الميدانية للحوادث الطارئة.

و اطمأن المحافظ على استقرار حالة الطفل داخل المستشفى، واستمع إلى شرحٍ مفصل من الفريق الطبي المعالج حول تطورات حالته الصحية، حيث أكد الأطباء أن الحالة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الإصابات وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، مع استمرار المتابعة الدقيقة حتى تمام الشفاء.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، موجّهًا بتقديم جميع أوجه الدعم الطبي والنفسي للطفل وأسرته، ومشدّدًا على استمرار تواجد الأطقم الطبية المتخصصة لضمان استقرار الحالة.

كما طمأن المحافظ أهالي جنوب سيناء بأن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل للتعامل بحسم مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال خطة شاملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بدأت بالفعل بعمليات التطعيم والتنظيم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

وأكد استمرار التنسيق مع جهات الاختصاص لإيجاد حل شامل لأزمة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مع استمرار المتابعة الميدانية والتدخل السريع في أي موقف طارئ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة. على الأمن الصحي والمجتمعي.