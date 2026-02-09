رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح.. صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح، ووحدة المتغيرات «الجيو مكانية» وسرعة إنهاء أعمال الرصد وسرعة الردود وإجراء حوار مفتوح مع المواطنين والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح ، ووحدة المتغيرات «الجيومكانية».

وأكد ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج ( 8 ) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً لقانون 187 لسنة 2024.

وحث رئيس المدينة المواطنين، على التقدم للتصالح في مخالفات البناء معبراً عن تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.