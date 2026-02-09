قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بغارات متفرقة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرقي غزة ورفح وخان يونس
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
محافظات

محافظ أسيوط يطلق معارض أهلاً رمضان بشرق وغرب المدينة

إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرضين من معارض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية بمقرات الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم توفر مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير بدائل آمنة وبأسعار مناسبة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وحسن الهلالي، مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط.

واستهل محافظ أسيوط جولته بافتتاح معرض "أهلاً رمضان" بالمقر الرئيسي للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط، والذي يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية، من بينها السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والدقيق، والبلح، ومنتجات الألبان والجبن، واللحوم، والدواجن، والمجمدات، والمنظفات، وغيرها من المنتجات التي تُطرح بجودة مناسبة وأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واطمأن على جودة السلع المعروضة، ورخص أسعارها، وتوافرها بكميات كافية، موجهاً بضرورة مراعاة الزيادة المتوقعة في الطلب خلال شهر رمضان، وتوفير السلع أولاً بأول، مع الالتزام بوضع الأسعار في أماكن واضحة ومعلنة داخل المعارض.

واستكمل جولته بافتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع التوحيد بحي غرب مدينة أسيوط، حيث تفقد السلع الغذائية الأساسية، واطمأن على توافرها بكميات كبيرة، مؤكدًا استمرار طرحها بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل أحد أهم أدوات الدولة لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم، مشددًا على المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ، والتأكد من جودة السلع، والتصدي لمحاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، إلى جانب التوسع في فتح المزيد من المنافذ والمعارض بجميع القرى والمراكز لتحقيق التوازن داخل الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عدد معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" ومنافذ السلع الغذائية الإضافية على مستوى المحافظة بلغ حتى الآن نحو 80 منفذًا، موزعة على مختلف المراكز والأحياء، وجارٍ التوسع في إنشاء المزيد منها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بسهولة وبأسعار مناسبة، ويعزز من استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.

