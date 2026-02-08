قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العملية التعليمية في كلية الآداب

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

تابع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026، في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة، وضمان انتظام الدراسة والالتزام بالجداول الدراسية، وتوفير مناخ تعليمي ملائم للطلاب.

وأجرى رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد ، جولة تفقدية داخل كلية الآداب، لمتابعة سير المحاضرات وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، رافقه كلٌّ من الدكتور محمد أبو رحاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حامد مشهور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عز المنصوري، أمين الكلية.

وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن الجداول الدراسية لجميع أقسام كلية الآداب والبرامج الخاصة، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي علوان، عميد الكلية، بما يضمن انتظام الدراسة وتيسير العملية التعليمية للطلاب منذ اليوم الأول للفصل الدراسي.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة سير المحاضرات بعدد من القاعات الدراسية بمختلف أقسام الكلية، مطمئنًا على انتظام الدراسة، والالتزام بالجداول الدراسية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، ومستوى التفاعل الطلابي، وتوافر المناخ التعليمي الملائم داخل القاعات.

وأكد الدكتور المنشاوي أهمية الانضباط الدراسي مع بداية الفصل الدراسي، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، مشيدًا بانتظام المحاضرات وحُسن التنظيم داخل الكلية، ومؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة اليومية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب ومخرجات التعليم.

كما شملت الجولة زيارة مكتبة كلية الآداب، حيث اطّلع رئيس الجامعة على أوضاعها والخدمات المقدمة للطلاب، واطمأن على جاهزيتها لدعم العملية التعليمية والبحثية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أهمية دور المكتبة في تهيئة بيئة مناسبة للتحصيل والدراسة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة، تدعم العملية التعليمية والبحثية معًا، وتراعي احتياجات الطلاب الأكاديمية والخدمية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس خلال الفصل الدراسي.

وفي ختام جولته، وجّه الدكتور أحمد المنشاوي بضرورة التواصل المستمر مع الطلاب، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على سرعة حل أي مشكلات قد تواجههم خلال الدراسة، بما يعزز مناخ الثقة والانتماء داخل الحرم الجامعي، ويحقق أهداف الجامعة التعليمية والتنموية.

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

