قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يتفقدان مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفتح

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يتفقدان مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفتح
محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يتفقدان مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفتح
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، جولة تفقدية لمركز الحرف اليدوية والتراثية بمركز الفتح، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية للمشروع قبيل افتتاحه الرسمي، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الواعدة التي نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تحويلها من منطقة مهملة إلى كيان اقتصادي يخدم المجتمع المحلي، في إطار جهود إحياء التراث ودعم الصناعات اليدوية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

جاءت الجولة بحضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمحاسب إيهاب عبد الحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، ومحمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعزة عبد العال، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

كما شارك في الجولة القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، والشيخ باسم نجيب، عضوا المجلس الإنجيلي العام، وعدد من رعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط وأعضاء الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية والديكورية للمركز، حيث جاءت الواجهات بتصميم يجمع بين روح الحداثة وأصالة التراث، ثم تفقد ورش النجارة، والتلي، والجلود، مؤكدًا أن المركز لا يقتصر دوره على الإنتاج فقط، بل يمثل أكاديمية تدريبية متكاملة تضم متدربين يتم تأهيلهم على أيدي خبراء ومتخصصين في فنون النحت والحرف اليدوية، بما يضمن استدامة هذه المهن ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة.

وتضمنت الجولة تفقد ورش السجاد والكليم العدوي، والاطلاع على الأنوال وماكينات الخرز، إلى جانب ورش الخزف والخياطة وصناعة العصا من الأخشاب الطبيعية، فضلًا عن أفران حرق الخزف الحديثة التي تم توفيرها داخل المركز لتقليل الوقت والتكلفة على الحرفيين، بدلًا من السفر إلى القاهرة، في خطوة نوعية تخدم محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للمشروع، أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص مساحة لعرض الفلكلور الشعبي المصري، إلى جانب إنشاء مسرح تراثي جارٍ تجهيزه حاليًا، مؤكدًا أن المركز، الذي أُطلق عليه "خان الخليلي"، سيمثل إضافة نوعية للحفاظ على الهوية الثقافية وتنشيط الحركة السياحية في صعيد مصر، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، مع التشديد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في الخامات والتصميمات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الأسيوطي على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز، مشيدًا بقدرة محافظة أسيوط على إعادة توظيف المواقع غير المستغلة وتحويلها إلى صروح تنموية بلمسات عصرية تحافظ في الوقت نفسه على الطابع التراثي، مؤكدًا أن المشغولات اليدوية التي تم الاطلاع عليها تمتلك مقومات المنافسة في الأسواق العالمية، بما يجعل المركز ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

أسيوط رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية مركز الحرف اليدوية والتراثية المشروعات التنموية دعم الصناعات اليدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

الزمالك

حافلة الزمالك تصل لملعب مباراة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية

الغندور

الغندور: ربنا يرحم شهداء الزمالك والأهلي

جاكيه

جاكيه صفقة ليفربول الجديدة يتعرض لإصابة خطيرة

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد