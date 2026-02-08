محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يتفقدان مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفتح

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، جولة تفقدية لمركز الحرف اليدوية والتراثية بمركز الفتح، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية للمشروع قبيل افتتاحه الرسمي، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الواعدة التي نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تحويلها من منطقة مهملة إلى كيان اقتصادي يخدم المجتمع المحلي، في إطار جهود إحياء التراث ودعم الصناعات اليدوية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

جاءت الجولة بحضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمحاسب إيهاب عبد الحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، ومحمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعزة عبد العال، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

كما شارك في الجولة القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، والشيخ باسم نجيب، عضوا المجلس الإنجيلي العام، وعدد من رعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط وأعضاء الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية والديكورية للمركز، حيث جاءت الواجهات بتصميم يجمع بين روح الحداثة وأصالة التراث، ثم تفقد ورش النجارة، والتلي، والجلود، مؤكدًا أن المركز لا يقتصر دوره على الإنتاج فقط، بل يمثل أكاديمية تدريبية متكاملة تضم متدربين يتم تأهيلهم على أيدي خبراء ومتخصصين في فنون النحت والحرف اليدوية، بما يضمن استدامة هذه المهن ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة.

وتضمنت الجولة تفقد ورش السجاد والكليم العدوي، والاطلاع على الأنوال وماكينات الخرز، إلى جانب ورش الخزف والخياطة وصناعة العصا من الأخشاب الطبيعية، فضلًا عن أفران حرق الخزف الحديثة التي تم توفيرها داخل المركز لتقليل الوقت والتكلفة على الحرفيين، بدلًا من السفر إلى القاهرة، في خطوة نوعية تخدم محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للمشروع، أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص مساحة لعرض الفلكلور الشعبي المصري، إلى جانب إنشاء مسرح تراثي جارٍ تجهيزه حاليًا، مؤكدًا أن المركز، الذي أُطلق عليه "خان الخليلي"، سيمثل إضافة نوعية للحفاظ على الهوية الثقافية وتنشيط الحركة السياحية في صعيد مصر، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، مع التشديد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في الخامات والتصميمات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الأسيوطي على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز، مشيدًا بقدرة محافظة أسيوط على إعادة توظيف المواقع غير المستغلة وتحويلها إلى صروح تنموية بلمسات عصرية تحافظ في الوقت نفسه على الطابع التراثي، مؤكدًا أن المشغولات اليدوية التي تم الاطلاع عليها تمتلك مقومات المنافسة في الأسواق العالمية، بما يجعل المركز ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.