قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يفتتحان أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يفتتحان أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية المشتركة
محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يفتتحان أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية المشتركة
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أعمال التطوير بمدرسة التربية الفكرية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط، ضمن خطة شاملة لتطوير 9 مدارس لذوي الهمم على مستوى المحافظة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف الجوانب التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، والمحاسب إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، وأحمد ثابت المشرف العام على تطوير المدارس، والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والمجتمع المدني.

كما شهد الافتتاح عدد من القيادات الدينية، من بينهم القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صمويل باقي صدقة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط.

وتم استقبال المحافظ ومرافقوه بممر شرفي حمل فيه طلاب المدرسة وأولياء أمورهم علم جمهورية مصر العربية، في مشهد عكس أجواء من البهجة والفرحة والاعتزاز بما تحقق من تطوير داخل المدرسة.

وعقب قص الشريط إيذانًا بالافتتاح، أكد محافظ أسيوط أن ملف ذوي الهمم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة تراعي احتياجاتهم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وشركاء التنمية، وبما يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا حقيقية للدمج المجتمعي.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير التي شملت العيادات الطبية المجهزة بأحدث الإمكانيات، ومنها عيادات الأسنان والباطنة والعلاج الطبيعي، وغرف التخاطب والمصادر والموسيقى، ووحدة تنمية مهارات أولياء الأمور، إلى جانب توفير أطباء مقيمين على مدار الساعة، وصرف الأدوية مجانًا داخل المدرسة دون الحاجة للانتقال إلى مقار التأمين الصحي، حفاظًا على الاستقرار الصحي والنفسي للطلاب وتخفيفًا للأعباء عن أسرهم.

كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة الورش الفنية وغرفة المجال الزراعي وأقسام الإقامة الداخلية، وتوفير أسرة وأغطية ودواليب جديدة، وتحسين مستوى النظافة العامة، وتهيئة بيئة آمنة وصحية تراعي طبيعة واحتياجات الطلاب من ذوي الهمم، فضلًا عن تركيب إنترلوك مخصص لخدمتهم، وإنشاء برجولات ومطاعم وتطوير المساحات الخضراء وقامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتطوير فصلين متخصصين للعلاج الوظيفي والتأهيل اللغوي داخل المدرسة، إلى جانب تدريب معلمي مدرسة التربية الفكرية على أساليب التأهيل الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام بالتمكين الاقتصادي لأسر الطلاب من خلال مشاغل الخياطة لتدريب وتشغيل أولياء الأمور، وإتاحة فرص عمل للأمهات داخل المدرسة بمقابل مناسب، إلى جانب إنشاء استراحات لائقة لأولياء الأمور، وتعزيز عوامل الأمان بتركيب كاميرات مراقبة ومناطق ألعاب وحدائق.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن إعجابه بالنموذج المتكامل الذي تقدمه المدرسة بعد تطويرها، مشيدًا بجهود محافظ أسيوط في تذليل العقبات وتوفير بيئة تعليمية وإنسانية آمنة ومتطورة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان وتمكين أسر ذوي الهمم يمثل أساس التنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، أعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على جهوده المتواصلة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية توثيقًا لهذه المناسبة.

أسيوط القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر مدرسة التربية الفكرية المشتركة ذوي الهمم هيئة الأبنية التعليمية وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

إليسا

تزامنًا مع عيد الحب.. إليسا تُحيي حفلاً غنائياً في كندا

خالد الصاوي

المركز الكاثوليكي يكرم خالد الصاوي ورياض الخولي وهدى رمزي.. تفاصيل

ذكرى رحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية

ذكرى رحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد