محافظ أسيوط : إطلاق مبادرات لبناء الإنسان بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات إطلاق حزمة من المبادرات التنموية الشاملة التي تستهدف بناء الإنسان، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية مصر 2030، وبما يعكس تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب المحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمحاسب إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

كما شهد الافتتاح عدد من القيادات الدينية، من بينهم القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صمويل باقي صدقة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط.

وفي كلمته، رحب محافظ أسيوط بالحضور، مشيدًا بالدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان باعتباره المحور الرئيسي للتنمية، وتسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز قيم المواطنة والتماسك المجتمعي.

وأوضح المحافظ أن الشراكة مع المجتمع المدني تمثل أحد أعمدة العمل التنموي، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للشراكات التنموية، مؤكدًا التزام الهيئة القبطية الإنجيلية بتنفيذ مبادرات تخدم الإنسان وتستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت الفعاليات عرض أفلام تسجيلية استعرضت جهود سابقة في إعادة التدوير واستغلال الأصول غير المستغلة، مثل "بازار كيان" أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط، ومركز الحرف اليدوية والتراثية بمركز الفتح "خان الخليلي"، إلى جانب تطوير مدارس التربية الفكرية وإصلاح المعدات والأدوات الطبية.

كما تم استعراض المبادرات الجديدة، والتي شملت مبادرة "نحو جامعات مصرية دامجة" الهادفة إلى تهيئة بيئة جامعية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تطوير البنية الهندسية ورفع كفاءة مراكز الدعم الجامعي، ومبادرة دعم طلاب مدارس التربية الفكرية التي تستهدف تحسين خدمات التأهيل وبناء قدرات المعلمين ودعم أسر الطلاب نفسيًا واقتصاديًا.

وتضمنت المبادرات أيضًا مبادرة تحسين الصحة العامة وصحة العيون عبر حملات الفحص المبكر والتوعية الصحية، ومبادرة تحسين سبل العيش لصغار المزارعين من خلال تطبيق ممارسات زراعية ذكية لزيادة الإنتاج والدخل، إلى جانب مبادرة تحسين البيئة المحلية التي تستهدف إدارة المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بمراكز منفلوط وأبو تيج والبداري، كما شملت المبادرات دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر لتمكين أصحاب المشروعات بعدد من مراكز المحافظة، ومشروعات لتعزيز التماسك المجتمعي والقيادة المجتمعية ونشر قيم المواطنة والحوار والعيش المشترك.

وفي ختام الفعاليات، أهدى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لوحة تذكارية تحمل صورة الدكتور القس أندريه زكى تقديرًا لجهوده في العمل التنموي بمحافظة أسيوط.