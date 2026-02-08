سويلم يتابع المنظومة المائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة (خاصة بزمام ترعتى الحمام والنصر)، وموقف توفير احتياجات مياه الرى والشرب بالمحافظة خلال الفترة الحالية، والإعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة .



ووجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الزمامات المخالفة على ترعتى النصر والحمام، وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومصادرة آلات الرفع المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحليات، مع مراعاة توفير المناسيب والتصرفات المائية اللازمة للأراضى الزراعية (المقررة الرى) على الترعتين، وأيضاً توفير التصرفات الكافية لمحطة مياه شرب جنوب العلمين الواقعة بنهاية ترعة الحمام.

كما وجه لأجهزة الري بمتابعة التزام الأراضي الرملية بزمام ترعتي النصر والحمام باستخدام نظم الرى الحديث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالري باستخدام الري بالغمر، مع قيام إدارات التوجيه المائي بالمنطقة والتابعة لقطاع تطوير الري بتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث، وعرض التجارب الناجحة فى نفس المنطقة للمزراعين الذين تحولوا بالفعل للرى الحديث وعرض ما تحقق من تحسن واضح في الإنتاجية المحصولية وتحسن جودة المحاصيل على المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول .

ووجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والإدارات العامة لرى البحيرة وغرب البحيرة والنوبارية والنصر بمواصلة إجراءات تحسين حالة الرى بنطاق المحافظة مثل تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية لضمان توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى المقبل، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع إدارة الري ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .