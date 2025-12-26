علامات في فمك تشير لإصابتك بجرثومة المعدة .. احذر منها

لا يدرك كثيرون أن الفم يمكن أن يكون مرآة لصحة المعدة، فهناك بعض التغيرات التي تظهر داخل الفم قد تكون علامة تحذيرية مبكرة للإصابة بـجرثومة المعدة.

علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

وتعرف جرثومة المعدة طبيًا باسم Helicobacter pylori، وهي عدوى بكتيرية شائعة قد تؤدي لمضاعفات صحية خطيرة إذا لم تُعالج مبكرًا، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي

وأكدت بعض الدراسات، أن تجاهل هذه العلامات قد يسمح للبكتيريا بالاستمرار داخل الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المعدة والقرحة الهضمية، ومن أبرز هذه العلامات :

ـ رائحة فم كريهة مزمنة:

تستمر رغم تنظيف الأسنان، نتيجة الغازات والمركبات التي تنتجها البكتيريا داخل المعدة.

ـ طعم مر أو معدني بالفم:

يحدث بسبب اضطراب إفراز أحماض المعدة وتأثيرها على الفم.

ـ ظهور طبقة بيضاء أو صفراء على اللسان:

تشير إلى تراكم البكتيريا واختلال التوازن البكتيري داخل الفم.

ـ التهابات اللثة المتكررة:

قد تكون ناتجة عن انتقال البكتيريا عبر اللعاب، مما يسبب التهابات مزمنة.

ـ تقرحات الفم المتكررة:

ظهور قرح صغيرة دون سبب واضح قد يرتبط بعدوى جرثومة المعدة.

ـ جفاف الفم المستمر:

نتيجة تأثر إفراز اللعاب بالالتهابات المزمنة المرتبطة بالبكتيريا.

لماذا يجب عدم تجاهل هذه العلامات؟

وأشارت التقارير الأجنبية إلى أن الفم قد يكون مخزنًا لجرثومة المعدة، مما يؤدي إلى تكرار الإصابة حتى بعد العلاج، إذا لم تتم العناية الجيدة بصحة الفم بالتوازي مع علاج المعدة.

نصائح للوقاية وتقليل خطر الإصابة

ـ الاهتمام بنظافة الفم والأسنان يوميًا.

ـ تجنب مشاركة أدوات الطعام والشراب.

ـ غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها.

ـ مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض فموية غير مبررة أو مشاكل هضمية مستمرة.