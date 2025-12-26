قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات في فمك تشير لإصابتك بجرثومة المعدة .. احذر منها

علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة
علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة
آية التيجي

لا يدرك كثيرون أن الفم يمكن أن يكون مرآة لصحة المعدة، فهناك بعض التغيرات التي تظهر داخل الفم قد تكون علامة تحذيرية مبكرة للإصابة بـجرثومة المعدة.

علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

وتعرف جرثومة المعدة طبيًا باسم Helicobacter pylori، وهي عدوى بكتيرية شائعة قد تؤدي لمضاعفات صحية خطيرة إذا لم تُعالج مبكرًا، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي 

وأكدت بعض الدراسات، أن تجاهل هذه العلامات قد يسمح للبكتيريا بالاستمرار داخل الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المعدة والقرحة الهضمية، ومن أبرز هذه العلامات :

ـ رائحة فم كريهة مزمنة:
تستمر رغم تنظيف الأسنان، نتيجة الغازات والمركبات التي تنتجها البكتيريا داخل المعدة.

ـ طعم مر أو معدني بالفم:
يحدث بسبب اضطراب إفراز أحماض المعدة وتأثيرها على الفم.

ـ ظهور طبقة بيضاء أو صفراء على اللسان:
تشير إلى تراكم البكتيريا واختلال التوازن البكتيري داخل الفم.

علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

ـ التهابات اللثة المتكررة:
قد تكون ناتجة عن انتقال البكتيريا عبر اللعاب، مما يسبب التهابات مزمنة.

ـ تقرحات الفم المتكررة:
ظهور قرح صغيرة دون سبب واضح قد يرتبط بعدوى جرثومة المعدة.

ـ جفاف الفم المستمر:
نتيجة تأثر إفراز اللعاب بالالتهابات المزمنة المرتبطة بالبكتيريا.

علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

لماذا يجب عدم تجاهل هذه العلامات؟

وأشارت التقارير الأجنبية إلى أن الفم قد يكون مخزنًا لجرثومة المعدة، مما يؤدي إلى تكرار الإصابة حتى بعد العلاج، إذا لم تتم العناية الجيدة بصحة الفم بالتوازي مع علاج المعدة.

علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

نصائح للوقاية وتقليل خطر الإصابة

ـ الاهتمام بنظافة الفم والأسنان يوميًا.
ـ تجنب مشاركة أدوات الطعام والشراب.
ـ غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها.
ـ مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض فموية غير مبررة أو مشاكل هضمية مستمرة.

جرثومة المعدة أعراض جرثومة المعدة علامات جرثومة المعدة في الفم رائحة الفم الكريهة طبقة بيضاء على اللسان التهابات اللثة قرحة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مدين ونانسي عجرم

مع أصحابنا.. مدين يعلن عن تعاونه الجديد مع نانسي عجرم

دعاء صلاح

بالورود والبالونات .. دعاء صلاح تشارك متابعيها أجواء الكريسماس

الفنانة رانيا منصور

رانيا منصور تشارك الجمهور صورا من العمرة| شاهد

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم حدسك للتصرف بحكمة

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد