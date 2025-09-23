محافظ قنا: الكورنيش الجديد نقلة حضارية وتنموية.. والدخول مجاني لجميع المواطنين

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن مشروع تطوير كورنيش مدينة قنا يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية والحضارية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، وأن الكورنيش سوف يكون متنفسا مجانيا ومفتوحا أمام جميع المواطنين، ومقصدا سياحيا جديدا يساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط حركة السياحة الوافدة من الأقصر وأسوان، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل متنوعة لأبناء قنا.

وأوضح محافظ قنا، أن تصميم المشروع جاء نتاج مسابقة معمارية كبرى شاركت فيها مكاتب استشارية متخصصة، حيث جرى دمج أفضل الأفكار التي قدمتها المشروعات الفائزة للخروج برؤية متكاملة تجمع بين الجمال المعماري والوظيفة الخدمية، مشددا على أن الهدف الأساسي كان إضفاء طابع حضاري يليق بالواجهة النيلية للمدينة مع الاستفادة القصوى من المساحة المطلة على النهر.

وأشار عبدالحليم، إلى أن الكورنيش سوف يحتوي على مجموعة خدمات غير مسبوقة بالمحافظة، حيث يشمل مساحات خضراء ممتدة وأماكن للترفيه ومجمعًا للمطاعم والكافيهات وأكشاكًا وبازارات لعرض المنتجات اليدوية والتراثية، إلى جانب عربات الطعام المتنوعة وحديقة ألعاب للأطفال وأنشطة رياضية مائية ومساحات مخصصة لصيد الأسماك والتقاط الصور التذكارية.

وتابع محافظ قنا، كما يتضمن تراكا حديثا للدراجات يمتد لمسافة تزيد على كيلومتر كامل، وطفطفا للتنقل على امتداد الكورنيش وساحة واسعة للاحتفالات والعروض الفنية والمسرحية بالإضافة إلى شاشة سينما مفتوحة في الهواء الطلق، فضلًا عن تزويد المشروع بمنظومة إنارة حديثة ودورات مياه مجهزة على أعلى مستوى.

وشدد عبد الحليم، على أن إدارة وتشغيل الكورنيش سيتم إسنادها إلى شركة متخصصة لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على نظافة وأمن الموقع، موضحًا أن تلك الشركة ستتحمل كافة تكاليف التشغيل والصيانة من عوائد الأنشطة والخدمات المقدمة دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية.

وأضاف أن المظهر النهائي للمشروع لم يكتمل بعد، إذ لا تزال أعمال الزراعة والتشجير جارية، حيث سيتم زراعة خمسين شجرة كبيرة الحجم بجانب المسطحات الخضراء والزهور المتنوعة، الأمر الذي سيضفي على الكورنيش لمسة جمالية وحضارية متكاملة منذ اليوم الأول لافتتاحه.

وأشار عبدالحليم، إلى أن المشروع يخضع لرقابة دقيقة من جميع الجهات التنفيذية والرقابية لضمان الشفافية الكاملة وحسن توجيه الموارد بما يخدم مصلحة المواطن القنائي، مؤكدًا أنه من المقرر استلام المشروع من المقاول بنهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم افتتاحه رسميًا أمام الجمهور مع نهاية نوفمبر، لتبدأ الخدمات في التشغيل التدريجي وفق أعلى معايير الجودة.

ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات وانتظار اكتمال المشروع ليعاينوا بأنفسهم حجم الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن كورنيش قنا الجديد سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الترفيهية والسياحية بالمحافظة، وسيكون واجهة حضارية تليق بأبناء قنا وزوارها.



