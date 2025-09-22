أخبار قنا.. افتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية.. انتظام الدراسة أول أيام العام الجديد بجنوب الوادي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية، تدشين مبادرة"صحح مفاهيمك" لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة، انتظام الدراسة فى أول أيام العام الجامعى الجديد بجنوب الوادي الأهلية، مدير الصحة يناقش مع مديري الإدارات الفنية خطة مرور المنافذ الطبية.

محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية



أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية بعد إحلالها وتجديدها بالكامل وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وقال محافظ قنا، إن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية، ونحن حريصون على دعم هذا القطاع بكل الإمكانيات الممكنة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التفوق والابتكار.





تدشين مبادرة"صحح مفاهيمك" لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة بقنا

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد "بشبابها"، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع.



وأشار محافظ قنا، إلى أن المبادرة، التي تستمر لمدة عام كامل، تتناول أكثر من 40 قضية محورية تشمل قضايا اجتماعية وسلوكية مثل الغش والتنمر والعنف والتحرش وإدمان السوشيال ميديا، بجانب قضايا دينية وفكرية كالتنزيل الخاطئ للآيات، ومفهوم الجهاد، والإلحاد.



انتظام الدراسة فى أول أيام العام الجامعى الجديد بجنوب الوادي الأهلية



انتظم طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية بمختلف برامج الجامعة الأكاديمية للعام الجامعى 2025/2026، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي – رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل ، النائب الأكاديمي للجامعة، وبإشراف مديري البرامج المختلفة.

أشار الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة، إلى أنه تم تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات التفاعلية، مع توفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل مكتبات، مختبرات مجهزة، ودعم لوجستي كامل، لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة تعزز من مهارات الطلاب الأكاديمية والعملية.



مدير صحة قنا يناقش مع مديري الإدارات الفنية خطة مرور المنافذ الطبية



عقد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعاً موسعاً ضم كافة مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة خطط المرور الإشرافية وسير العمل داخل المنشآت الطبية المختلفة، وذلك في حضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بقنا، بفرق الإشراف مثمناً دورهم الهام في متابعة منظومة القطاع الصحي وتنفيذهم لخطط المديرية والوزارة في ضبط سير العمل داخل المنشآت الصحية المختلفة.

