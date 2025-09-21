قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
محافظات

انتظام الدراسة فى أول أيام العام الجامعى الجديد بجنوب الوادي الأهلية

جامعة جنوب الوادى الأهلية
جامعة جنوب الوادى الأهلية
يوسف رجب

انتظم طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية بمختلف  برامج الجامعة الأكاديمية للعام الجامعى 2025/2026، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي – رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل ، النائب الأكاديمي للجامعة، وبإشراف مديري البرامج المختلفة.

أجرى الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي للجامعة الاهلية، جولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل بمختلف برامج الجامعة وانتظام العملية التعليمية.

أشار الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة، إلى أنه تم تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات التفاعلية، مع توفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل مكتبات، مختبرات مجهزة، ودعم لوجستي كامل، لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة تعزز من مهارات الطلاب الأكاديمية والعملية.
 

أكد إسماعيل، إلتزام الجامعة بتقديم دعم أكاديمي مستمر، برامج إرشادية وتوجيهية، وأنشطة تعليمية عملية، لتعزيز ثقافة الجدية والانضباط وتشجيع الطلاب على التميز والتفوق في مختلف المجالات الأكاديمية.

وأضاف النائب الأكاديمي للجامعة، بأن الجامعة تسعى من خلال هذه الجهود إلى إعداد كوادر متميزة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، بما يواكب المعايير العالمية ويعكس رؤية الجامعة الطموحة في تقديم تعليم عالي الجودة.

جامعة جنوب الوادي انتظام الدراسة جنوب الوادي الأهلية انتظام العملية التعليمية قنا

