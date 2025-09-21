انتظام الدراسة فى أول أيام العام الجامعى الجديد بجنوب الوادي الأهلية

انتظم طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية بمختلف برامج الجامعة الأكاديمية للعام الجامعى 2025/2026، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي – رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل ، النائب الأكاديمي للجامعة، وبإشراف مديري البرامج المختلفة.

أجرى الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي للجامعة الاهلية، جولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل بمختلف برامج الجامعة وانتظام العملية التعليمية.

أشار الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة، إلى أنه تم تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات التفاعلية، مع توفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل مكتبات، مختبرات مجهزة، ودعم لوجستي كامل، لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة تعزز من مهارات الطلاب الأكاديمية والعملية.



أكد إسماعيل، إلتزام الجامعة بتقديم دعم أكاديمي مستمر، برامج إرشادية وتوجيهية، وأنشطة تعليمية عملية، لتعزيز ثقافة الجدية والانضباط وتشجيع الطلاب على التميز والتفوق في مختلف المجالات الأكاديمية.

وأضاف النائب الأكاديمي للجامعة، بأن الجامعة تسعى من خلال هذه الجهود إلى إعداد كوادر متميزة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، بما يواكب المعايير العالمية ويعكس رؤية الجامعة الطموحة في تقديم تعليم عالي الجودة.