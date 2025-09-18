تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، الانتهاء من كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2025 - 2026م حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة سواء الشاملة أو البسيطة، بالإضافة إلى إنشاء وتوسعة عدد من المدارس الجديدة التي أضافت ما يقارب 287 فصل دراسي جديد.

وأشار هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن عدد المدارس التى ستدخل الخدمة هذا العام بلغت 49 مدرسة منها 2 إحلال كلى، 7 إحلال جزئى، 5 توسعة، 2 تعلية، 33 صيانة شاملة ليصل بذلك إجمالى عدد المدارس بالمحافظة إلى 2217 مدرسة جاهزة لاستقبال حوالى 846437 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المديرية والادارات التعليمية تعمل على توفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية.



وأكد الصابر، بأن المدارس أنهت جميع أعمال الصيانة الشاملة للفصول الدراسية والمقاعد والأبواب والشبابيك، إلى جانب دهان الحوائط والجدران وتجميل الأفنية وتشجيرها، كما تم الانتهاء من تجهيز المرافق الأساسية مثل دورات المياه وتجديد شبكات الكهرباء، بما يضمن جاهزية البنية التحتية للعام الدراسي الجديد.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تسليم الكتب المدرسية بالكامل و توزيعها على الطلاب في جميع المراحل التعليمية، الرسمية والرسمية لغات وعدم ربطها بدفع المصروفات إلى جانب الانتهاء من إعداد جداول الحصص للمعلمين، لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

كما وجه الصابر، بضرورة الالتزام بكثافة الفصول حيث لا يتجاوز عدد الطلاب داخل الفصل 50 طالب والإنتهاء من قوائم الإنتظار بصفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والالتزام بمعايير السلامة العامة والنظام داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسد العجز بجميع التخصصات من خلال العمل بالحصة وذلك لضمان نجاح العام الدراسي الجديد وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.



