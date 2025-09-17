تنقيب عن الآثار| واقعة ثقافة الأقصر تتكرر في مكتب صحة بقنا.. صور

شهدت مدينة دشنا شمال قنا ، واقعة غريبة حدثت منذ فترة قريبة بمحافظة الأقصر، حيث اكتشف مسئولين بصحة قنا، وجود أعمال حفر أسفل مكتب صحة دشنا، مثلما حدث من تنقيب أسفل قصر ثقافة الأقصر.

وتبين أن أعمال الحفر جزء من أعمال تنقيب عن الآثار بدأت منذ فترة أسفل مكتب صحة دشنا، للبحث عن الآثار شارك فيها عدد من العاملين بمكتب الصحة مع آخرين.

من جانبها ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على عدد من العاملين لكشف ملابسات الواقعة ومباشرة التحقيقات مع المشاركين فى أعمال الحفر.

فيما جرى إخطار منطقة آثار قنا والجهات المعنية، لمعاينة موقع الحفر، وإعداد التقرير اللازم بشأن المنطقة وفحص أى مضبوطات يتم العثور عليها بمنطقة المعنية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا، فتم الدفع بقوة أمنية للموقع المذكور وضبط القائمين على أعمال الحفر.