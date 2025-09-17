قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
حوادث

تنقيب عن الآثار| واقعة ثقافة الأقصر تتكرر في مكتب صحة بقنا.. صور

مكتب صحة دشنا
مكتب صحة دشنا

شهدت مدينة دشنا شمال قنا ، واقعة غريبة حدثت منذ فترة قريبة بمحافظة الأقصر، حيث اكتشف مسئولين بصحة قنا، وجود أعمال حفر أسفل مكتب صحة دشنا، مثلما حدث من تنقيب أسفل قصر ثقافة الأقصر.

وتبين أن أعمال الحفر جزء من أعمال تنقيب عن الآثار بدأت منذ فترة أسفل مكتب صحة دشنا، للبحث عن الآثار شارك فيها عدد من العاملين بمكتب الصحة مع آخرين.

من جانبها ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على عدد من العاملين لكشف ملابسات الواقعة ومباشرة التحقيقات مع المشاركين فى أعمال الحفر.

فيما جرى إخطار منطقة آثار قنا والجهات المعنية، لمعاينة موقع الحفر، وإعداد التقرير اللازم بشأن المنطقة وفحص أى مضبوطات يتم العثور عليها بمنطقة المعنية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا، فتم الدفع بقوة أمنية للموقع المذكور وضبط القائمين على أعمال الحفر.

قنا تنقيب عن الآثار ثقافة الأقصر محافظة الأقصر قصر ثقافة الأقصر مكتب صحة دشنا

