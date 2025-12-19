قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات الريف الصيني تتصاعد.. أحلام مكسورة وصراع متجدد على الأرض

ريفيون صينيون
ريفيون صينيون

تشهد المناطق الريفية في الصين تصاعدًا لافتًا في وتيرة الاحتجاجات، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة التي يفرضها التباطؤ الاقتصادي وأزمة الديون المحلية على المجتمعات الريفية، وخصوصًا أولئك الذين عادوا من المدن بعد تبخر آمال العمل والعيش الكريم، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

احتجاجات ريفية

في إحدى قرى مقاطعة لينغاو بجزيرة هاينان جنوب الصين، تحول خلاف محلي حول هدم معبد صغير إلى مواجهة بين سكان القرية وقوات الشرطة. ووفق مشاهد مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، احتشد القرويون داخل المعبد وهم يحملون دلاء من الأرز، في مواجهة عناصر أمن مدججين بدروع مكافحة الشغب. 

ومع تصاعد التوتر، ألقى بعض المحتجين حفنات من الأرز باتجاه الشرطة، في طقس رمزي تقليدي لطرد الشر، قبل أن يحمل آخرون رموزًا دينية ويغادروا المكان وسط طوق أمني.

ورغم أن الحادثة تبدو محدودة في ظاهرها، فإنها تعكس نمطًا آخذًا في التكرار في الأرياف الصينية. فبحسب مشروع «مراقب المعارضة في الصين» التابع لمنظمة فريدوم هاوس، تم تسجيل 661 احتجاجًا ريفيًا حتى نهاية نوفمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 70% مقارنة بعام 2024 بأكمله.

هجرة من الريف للمدن

ويعزو مراقبون هذا التصاعد إلى الضغوط الاقتصادية المتراكمة، خاصة على العمال ذوي الدخل المحدود. فعلى مدى عقود، هاجر ملايين الصينيين من الريف إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص أفضل، إلا أن مرحلة النمو السريع تراجعت، وبرزت ظاهرة «الانكماش التنافسي» التي تدفع الناس للعمل لساعات أطول مقابل عوائد أقل. ومع تضاؤل الفرص في المدن، عاد كثيرون إلى قراهم وهم يحملون توقعات حضرية وإحباطًا متراكمًا.

وتشكل قضايا الأرض محورًا رئيسيًا لمعظم هذه الاحتجاجات. ففي الريف الصيني، تدار الأراضي بشكل جماعي، لكن للدولة صلاحية نزعها لأغراض التنمية. وغالبًا ما تلجأ الحكومات المحلية، المثقلة بديون تقدر بعشرات التريليونات من اليوان، إلى مصادرة الأراضي الزراعية لتعويض نقص الإيرادات، ما يثير غضب السكان الذين يرون التعويضات غير عادلة أو تهدد مصدر رزقهم الوحيد.

وفي مقاطعة هونان، أظهرت مقاطع مصورة احتجاجات لسكان قرية تونغشينغ ضد مصادرة أراضٍ زراعية، وسط اتهامات للسلطات باستخدام القوة. كما شهدت مقاطعة قويتشو اضطرابات على خلفية قرارات تتعلق بفرض الحرق بدل الدفن للموتى، في مواجهات حادة عكست عمق التوتر الاجتماعي.

ورغم أن هذه التحركات تبقى محلية وغير مترابطة، وغالبًا ما تحتوى بسرعة، فإن تزامنها مع شعور عام بالضيق الاقتصادي يثير قلق السلطات. وقد بدأت الحكومة بالفعل بإنشاء مراكز خدمية في المناطق الريفية تضم وسطاء اجتماعيين ومستشارين قانونيين ونفسيين، في محاولة لاحتواء النزاعات قبل انفجارها.

الصين الريف المناطق الريفية الريف الصيني الجارديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

جامعة الملك سلمان

الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ارشيفي

الشاباك يلقي القبض على روسي يعمل بإسرائيل

ريفيون صينيون

احتجاجات الريف الصيني تتصاعد.. أحلام مكسورة وصراع متجدد على الأرض

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

دون الأصول الروسية.. الاتحاد الأوروبي يقر قرضا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد