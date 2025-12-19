قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
لجنة التفتيش الأمني بالمطارات تتابع تأمين تشغيل البالون الطائر بالبر الغربي
فن وثقافة

قرطاج للمحترفين يعلن جوائز ورشتي شبكة وتكميل لدورة 2025

جوائز ورشتي “شبكة” و“تكميل”
محمد نبيل

تواصل منصة قرطاج للمحترفين، منذ تأسيسها، دعمها المتواصل للأصوات السينمائية العربية والإفريقية، مؤكدة دورها كفضاء أساسي لتطوير المشاريع السينمائية وتعزيز التعاون المهني على المستويين الإقليمي والدولي.
 

وانتظمت فعاليات قرطاج للمحترفين من 15 إلى 18 ديسمبر 2025، متضمنة ورشتين أساسيتين: ورشة “شبكة” التي تُعنى بتطوير المشاريع السينمائية في مراحلها الأولى، وورشة “تكميل” المخصصة لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.
 

لجنة التحكيم المتكوّنة من عماد مرزوق (تونس)، وإيمان ديجون (السنغال)، وماريا ترييزا كفينا (إيطاليا)، أعلنت عن قائمة المشاريع المتوّجة بالجوائز.
 

جائزة المركز الوطني للسينما والصورة: «انبثاث» لوليد مطار (تونس)

جائزة الجزيرة الوثائقية: «على الحلوة ومرة» للمخرج عبد السلام الحاج (الأردن)

جائزة مهرجان البحر الأحمر: «عرس الشهيد» للمخرج ياسر فايز (السودان)

جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية: «الأرض البعيدة» للمخرجة نادين صليب (مصر)

جائزة كنال+ (إفريقيا): Film Dernier Souffle للمخرج كيفن مافاكالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

جائزة TV5 Monde: «الأرض البعيدة» للمخرجة نادين صليب (مصر)

جائزة المعهد الفرنسي بتونس: «سعاد ولمين» للمخرج محمد علي النهدي (تونس)

جائزة راويات: «الأرض البعيدة» للمخرجة نادين صليب (مصر)

جوائز ورشة “تكميل”

جائزة المركز الوطني للسينما والصورة: «وقائع زمن الحصار» للمخرج عبد الله الخطيب (فلسطين)

جائزة الجزيرة الوثائقية: «المغارة» للمخرجة منى لطفي (مصر)

جائزة مهرجان البحر الأحمر: «SOLO» للمخرج أيمن بوخريص (تونس)

جائزة Mad Solution: «انبثاث» للمخرج وليد مطار (تونس)

جائزة باتي – Touch Afrique: You don’t die two times لهاجر وسلاتي (تونس)

جائزة القوبنطيني: «حرة» للمخرج طارق الخلادي (تونس) و*«سعاد ولمين»* للمخرج محمد علي النهدي (تونس)

جائزة ليث للإنتاج: You don’t die two times لهاجر وسلاتي (تونس)

جائزة DTS: «سأموت حراً» للمخرج محرز القروي (تونس)

جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية: «SOLO» للمخرج أيمن بوخريص (تونس)

جائزة كنال+ (إفريقيا): WALATA للمخرج بوبكر غاغو توريه (مالي)

جائزة المعهد الفرنسي بتونس: «المڨيل» للمخرج مروان الهشكال (تونس)

جائزة موزاييك – مختبر ما بعد الإنتاج: «SOLO» للمخرج أمين بوخريص (تونس)

وتواصل الدورة السادسة والثلاثون من أيام قرطاج السينمائية ترسيخ تقليدها في الاحتفاء بالذاكرة السينمائية العربية والافريقية، عبر برنامج يجمع بين التكريم، العروض الخاصة، والأنشطة المهنية، في تقاطع واع بين الماضي والحاضر، وبين السينما بوصفها فنا وشهادة تاريخية.

قرطاج أيام قرطاج السينمائية جوائز أيام قرطاج السينمائية ختام أيام قرطاج السينمائية

