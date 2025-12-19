أبطال وأسود.. محمد رمضان يهنئ منتخب المغرب بالفوز بكأس العرب

حرص الفنان محمد رمضان، على تهنئة منتخب المغرب بالتتويج بكأس العرب.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك أسود المغرب أبطال العرب وحظ سعيد المنتخب الأردني الرائع".

ونجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

تشكيل المنتخب المغربي

المهدي بن عبيد في حراسة المرمى، أمام رباعي دفاع مكوّن من محمد بولكسوت ومروان سعدان وسفيان بوفتيني وحمزة الموساوي، بينما تشكل وسط الملعب من أنس باش ومحمد ربيع حريمات وأسامة طنان، ويقود الهجوم كريم البركاوي ووليد أزارو وأمين زحزوح.