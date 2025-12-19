أداء متميز وروح عالية.. بن زايد يهنئ ملك المغرب على الفوز بكأس العرب

هنا محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ملك المغرب بعد الفوز علي الأردن اليوم في بطولة كاس العرب بقطر.

وكتب زايد من خلال حسابه الشخصي اكس :" أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن. وأشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة، وأتمنى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة.



نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.