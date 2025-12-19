قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يعد بتلبية مطالب الأطباء وأطقم التمريض المصريين في ليبيا
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضاً سامياً لشئون اللاجئين

أبو الغيط وبرهم صالح
أبو الغيط وبرهم صالح
القسم الخارجي

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بانتخاب السياسي العراقي والعروبي المخضرم برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في واحدة من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً وحساسية على الساحة الدولية.

خبرات دولية طويلة

وقال أبو الغيط إن اختيار برهم صالح لهذا المنصب الرفيع يعكس تقديراً دولياً لخبراته السياسية العميقة ومسيرته الطويلة في العمل العام، سواء على المستوى الوطني العراقي أو الإقليمي والدولي، معرباً عن أمله في أن يوظف هذه الخبرات «من أجل تخفيف أزمات اللاجئين في العالم، وبشكل خاص في منطقتنا العربية التي تعاني حالياً أكثر من غيرها من النزاعات والحروب وعدم الاستقرار».

ويأتي تعيين برهم صالح في توقيت بالغ الدقة، إذ يشهد العالم تصاعداً غير مسبوق في أعداد اللاجئين والنازحين قسرياً، نتيجة استمرار النزاعات المسلحة، وتداعيات التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية المتفاقمة. وتعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً، حيث تحتضن دولها ملايين اللاجئين، لا سيما من سوريا وفلسطين والسودان واليمن، وسط ضغوط كبيرة على الدول المضيفة ومواردها المحدودة.

رصيد سياسي

ويمتلك المفوض السامي الجديد خلفية سياسية وفكرية واسعة، إذ شغل مناصب قيادية عدة في العراق، أبرزها رئاسة الجمهورية، كما عرف بمواقفه الداعية إلى الحوار والتوافق، وإيمانه بأهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي. وينظر إلى هذا الرصيد السياسي باعتباره عاملاً مهماً في تعزيز قدرة المفوضية السامية لشئون اللاجئين على التنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية، وحشد الدعم المالي والسياسي لبرامج حماية اللاجئين.

ويخلف برهم صالح في المنصب فيليبو غراندي، الذي قاد المفوضية خلال سنوات شهدت أزمات لجوء كبرى، من بينها الحرب في سوريا، وتداعيات النزاع في أوكرانيا، وأزمات القرن الأفريقي. ومن المتوقع أن يواصل صالح العمل على الملفات العالقة، وفي مقدمتها ضمان التمويل المستدام لعمليات الإغاثة، وتعزيز الحلول الدائمة للاجئين، سواء عبر العودة الطوعية الآمنة أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.

وأكد أبو الغيط في هذا السياق أن جامعة الدول العربية ستواصل دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة قضايا اللجوء من جذورها، مشدداً على أن الحلول الإنسانية لا يمكن أن تنفصل عن الحلول السياسية للنزاعات، ومعرباً عن تطلعه إلى تعاون وثيق مع المفوض السامي الجديد بما يخدم قضايا اللاجئين ويحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

برهم صالح أبو الغيط الأمم المتحدة جامعة الدول العربية المفوض السامي لشئون اللاجئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

جامعة الملك سلمان

الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

تعرف علي مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الامم الافريقية

مباريات

أبرز مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

عمرو الدردير

الأفضل عربيًا حاليًا.. الدردير يشيد بمنتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد