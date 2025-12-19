أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضاً سامياً لشئون اللاجئين

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بانتخاب السياسي العراقي والعروبي المخضرم برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في واحدة من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً وحساسية على الساحة الدولية.

خبرات دولية طويلة

وقال أبو الغيط إن اختيار برهم صالح لهذا المنصب الرفيع يعكس تقديراً دولياً لخبراته السياسية العميقة ومسيرته الطويلة في العمل العام، سواء على المستوى الوطني العراقي أو الإقليمي والدولي، معرباً عن أمله في أن يوظف هذه الخبرات «من أجل تخفيف أزمات اللاجئين في العالم، وبشكل خاص في منطقتنا العربية التي تعاني حالياً أكثر من غيرها من النزاعات والحروب وعدم الاستقرار».

ويأتي تعيين برهم صالح في توقيت بالغ الدقة، إذ يشهد العالم تصاعداً غير مسبوق في أعداد اللاجئين والنازحين قسرياً، نتيجة استمرار النزاعات المسلحة، وتداعيات التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية المتفاقمة. وتعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً، حيث تحتضن دولها ملايين اللاجئين، لا سيما من سوريا وفلسطين والسودان واليمن، وسط ضغوط كبيرة على الدول المضيفة ومواردها المحدودة.

رصيد سياسي

ويمتلك المفوض السامي الجديد خلفية سياسية وفكرية واسعة، إذ شغل مناصب قيادية عدة في العراق، أبرزها رئاسة الجمهورية، كما عرف بمواقفه الداعية إلى الحوار والتوافق، وإيمانه بأهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي. وينظر إلى هذا الرصيد السياسي باعتباره عاملاً مهماً في تعزيز قدرة المفوضية السامية لشئون اللاجئين على التنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية، وحشد الدعم المالي والسياسي لبرامج حماية اللاجئين.

ويخلف برهم صالح في المنصب فيليبو غراندي، الذي قاد المفوضية خلال سنوات شهدت أزمات لجوء كبرى، من بينها الحرب في سوريا، وتداعيات النزاع في أوكرانيا، وأزمات القرن الأفريقي. ومن المتوقع أن يواصل صالح العمل على الملفات العالقة، وفي مقدمتها ضمان التمويل المستدام لعمليات الإغاثة، وتعزيز الحلول الدائمة للاجئين، سواء عبر العودة الطوعية الآمنة أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.

وأكد أبو الغيط في هذا السياق أن جامعة الدول العربية ستواصل دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة قضايا اللجوء من جذورها، مشدداً على أن الحلول الإنسانية لا يمكن أن تنفصل عن الحلول السياسية للنزاعات، ومعرباً عن تطلعه إلى تعاون وثيق مع المفوض السامي الجديد بما يخدم قضايا اللاجئين ويحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.