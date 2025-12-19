الشاباك يلقي القبض على روسي يعمل بإسرائيل



أعلن جهاز الأمن العام "الشاباك" ووزارة دفاع الاحتلال إلقاء القبض على مواطن روسي، عامل أجنبي في إسرائيل، بزعم أنه كان يقوم بمهام تصوير للبنية التحتية والسفن في الموانئ الإسرائيلية بتوجيه من مسؤولي الاستخبارات الإيرانية.

وفي وقت سابق ؛ أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن العلاقات العامة لفيلق "ابو الفضل العباس (ع)" التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب ايران عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز التجسس الصهيوني "الموساد" في مدن خرم ‌آباد وبروجرد ودورود.

وذكرت العلاقات العامة لفيلق "ابو الفضل العباس (ع)" للحرس الثوري في محافظة لرستان انه اثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات الحرس الثوري في لرستان ، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الاجواء الافتراضية في سياق تحقيق اهداف جهاز التجسس الصهيوني "الموساد".