ضبط 4 موظفين لتنقيبهم عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا

ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على ٤ موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا شمال قنا.

أحيل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، التى ترجع تفاصيلها إلى عدة أيام سابقة، حيث بدأت عمليات الحفر فى الخفاء.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبجرى فحص مكان الحفر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبنى وتحرير أى مضبوطات.



فيما جرى إخطار هيئة الآثار لفحص مكان الحفر، وتشكيل لجنة لتقييم مدى أثرية المكان وفحص أى مضبوطات يتم التحفظ عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

