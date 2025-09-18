مشاركون جدد.. ضبط 8 متهمين فى واقعة تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة بقنا

ارتفع عدد المتهمين المشاركين فى واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بمحافظة قنا ، إلى ٨ أشخاص جرى ضبطهم خلال الساعات الأخيرة.

تضمنت قائمة المتهمين المضبوطين ٥ أشخاص من العاملين بمكتب الصحة و ٣ آخرين من خارج المكتب، شاركوهم فى أعمال الحفر.

فيما عاين فريق من النيابة العامة مكان الحفر أسفل مكتب الصحة، وجرى إغلاق المكان وتعيين حراسة، لحين استكمال أعمال المعاينة ومباشرة التحقيقات مع المضبوطين.

كما جرى إخطار هيئة الآثار لفحص مكان الحفر، وتشكيل لجنة لتقييم مدى أثرية المكان وفحص أى مضبوطات يتم التحفظ عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



