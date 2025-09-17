قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية للعاملين بمراكز الشباب بقنا

مديرية الشباب والرياضة بقنا
مديرية الشباب والرياضة بقنا
يوسف رجب


 

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية للعاملين بمراكز الشباب قنا، بحضور بهاء شوقي وكيل، وزارة الشباب والرياضة بقنا، و الدكتور علي عباس دندراوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان الأسبق.

وأكد بهاء شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، أهمية المهارات القيادية وتنميتها وذلك من خلال البرامج التدريبية المقدمة من خلال متخصصين في مجالات التنمية والاعتراف بقيمة القدرات القيادية للأفراد والمؤسسات، والسعي لتطويرها وتعزيزها.

وأضاف شوقى، كما يجب أن يدرك الجميع بأن القيادة ليست مجرد منصب، بل مجموعة من المهارات والصفات التي توجد في الأفراد تمكنهم من التأثير في الآخرين وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.  
 

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن قطاع الشباب والرياضة سوف يتوسع خلال الفترة المقبلة في تنفيذ الدورات التي يحتاج إليها العاملين بمديرية الشباب والرياضة بشكل عام ومراكز الشباب بشكل خاص وذلك من خلال المدربين المؤهلين لذلك ولرفع كفاءه تلك المؤسسات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.
 

و أكد الدكتور علي عباس دندراوي، أهمية المهارات القيادية للعاملين بمختلف القطاعات بالدولة بشكل عام ومراكز الشباب بشكل خاص وأن الأفراد في مجال القيادة، سواء كانوا قادة حاليين أو مرشحين لتولي مناصب قيادية  وتشمل هذه الدورات مجموعة مهارات مثل إدارة الوقت، وتحفيز الفريق، واتخاذ القرارات، وحل النزاعات، والتواصل الفعال.


قنا المهارات القيادية مراكز الشباب مديرية الشباب أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور ينظم منتدى التجارة والاستثمار بين مصر وماليزيا

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية: نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد