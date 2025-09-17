ختام البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية للعاملين بمراكز الشباب بقنا





نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية للعاملين بمراكز الشباب قنا، بحضور بهاء شوقي وكيل، وزارة الشباب والرياضة بقنا، و الدكتور علي عباس دندراوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان الأسبق.

وأكد بهاء شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، أهمية المهارات القيادية وتنميتها وذلك من خلال البرامج التدريبية المقدمة من خلال متخصصين في مجالات التنمية والاعتراف بقيمة القدرات القيادية للأفراد والمؤسسات، والسعي لتطويرها وتعزيزها.

وأضاف شوقى، كما يجب أن يدرك الجميع بأن القيادة ليست مجرد منصب، بل مجموعة من المهارات والصفات التي توجد في الأفراد تمكنهم من التأثير في الآخرين وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.



وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن قطاع الشباب والرياضة سوف يتوسع خلال الفترة المقبلة في تنفيذ الدورات التي يحتاج إليها العاملين بمديرية الشباب والرياضة بشكل عام ومراكز الشباب بشكل خاص وذلك من خلال المدربين المؤهلين لذلك ولرفع كفاءه تلك المؤسسات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.



و أكد الدكتور علي عباس دندراوي، أهمية المهارات القيادية للعاملين بمختلف القطاعات بالدولة بشكل عام ومراكز الشباب بشكل خاص وأن الأفراد في مجال القيادة، سواء كانوا قادة حاليين أو مرشحين لتولي مناصب قيادية وتشمل هذه الدورات مجموعة مهارات مثل إدارة الوقت، وتحفيز الفريق، واتخاذ القرارات، وحل النزاعات، والتواصل الفعال.



