شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
أخبار التكنولوجيا |أفضل خدمات الإنترنت في حصاد 2025.. لينوفو تعلن رسميا جدول تحديث أندرويد 16 لأجهزتها اللوحية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

حصاد 2025.. أبرز الهجمات الإلكترونية التي هزت العالم على مدار العام
 

شهد عام 2025 تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث سجلت الهند وحدها أكثر من 265 مليون هجوم، تميزت هذه الهجمات بزيادة كبيرة في التكرار والتعقيد، مستهدفة المؤسسات الكبرى، الأنظمة الحكومية، والشركات الخاصة على حد سواء. 

لينوفو تعلن رسميا جدول تحديث أندرويد 16 لأجهزتها اللوحية
 

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، بشكل رسمي عن جدول طرح تحديث أندرويد 16 لأجهزتها المؤهلة، مؤكدة استمرارها في دعم عدد من أجهزتها اللوحية بتحديثات رئيسية لنظام التشغيل، رغم سمعتها المحدودة فيما يخص سرعة تحديثات البرمجيات.


جوجل في الصدارة وواتساب الأخير.. أفضل خدمات الإنترنت في حصاد 2025
 

شهد عام 2025 تطورا كبيرا في مشهد الإنترنت، حيث كانت التغيرات في تصنيفات الخدمات الأكثر شعبية مؤشرا على التحولات الكبيرة التي طرأت على الطريقة التي نتفاعل بها مع الشبكة العالمية. 

Perplexity تعيد إطلاق تطبيق آيباد بميزات متقدمة

 

أعادت شركة بيربلكسيتي Perplexity AI Inc، إطلاق تطبيقها المخصص لأجهزة آيباد، مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تشمل تحسين تعدد المهام والتركيز بشكل أكبر على أدوات البحث، في خطوة تهدف إلى جذب عملاء من قطاع الأعمال والمؤسسات.


جوجل تختبر مساعدا ذكيا جديدا لإدارة البريد والجدول اليومي
 

تجري شركة جوجل، اختبارات على مساعد ذكي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم البريد الإلكتروني والجداول اليومية بأقل قدر من الجهد. 


تسرب بيانات 200 مليون مستخدم من منصة شهيرة.. وهذه طريقة حمايتك
 

أثار ادعاء جديد بحدوث اختراق أمني حالة من القلق بين مستخدمي منصة Pornhub، بعد أن أعلنت مجموعة قرصنة تعرف باسم ShinyHunters أنها حصلت على قاعدة بيانات ضخمة لحسابات مستخدمين من إحدى أكبر منصات الفيديو للبالغين. 


أكثر من مجرد تطبيق.. ChatGPT يطرق باب أنظمة التشغيل
 

أصبحت المهام اليومية موزعة اليوم على عدد كبير من الشاشات والتطبيقات، حيث يكتب المستخدم في تطبيق، ويبحث في آخر، ويتابع الرسائل في ثالث، في دورة متكررة تفي بالغرض لكنها تفرض تنقلا مستمرا وتأخيرا بسيطا في الإنتاجية.


Gemini يرسم البيانات.. جوجل تضيف عناصر تفاعلية لميزة البحث العميق
 

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لأداة Deep Research ضمن منصة Gemini، يتيح للمستخدمين تحويل تقارير البحث النصية إلى محتوى بصري تفاعلي عبر مساحة العمل Canvas، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.


اختراق صامت.. هجوم خفي يخترق واتساب دون كلمات مرور
 

كشف خبراء الأمن الرقمي عن تقنية جديدة لاختراق حسابات واتساب أطلق عليها اسم GhostPairing، تمنح المهاجمين وصولا كاملا إلى رسائل المستخدمين وملفاتهم الإعلامية، دون الحاجة لسرقة كلمات المرور أو اختراق شرائح SIM.


 

