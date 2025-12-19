أخبار التكنولوجيا |أفضل خدمات الإنترنت في حصاد 2025.. لينوفو تعلن رسميا جدول تحديث أندرويد 16 لأجهزتها اللوحية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



شهد عام 2025 تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث سجلت الهند وحدها أكثر من 265 مليون هجوم، تميزت هذه الهجمات بزيادة كبيرة في التكرار والتعقيد، مستهدفة المؤسسات الكبرى، الأنظمة الحكومية، والشركات الخاصة على حد سواء.

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، بشكل رسمي عن جدول طرح تحديث أندرويد 16 لأجهزتها المؤهلة، مؤكدة استمرارها في دعم عدد من أجهزتها اللوحية بتحديثات رئيسية لنظام التشغيل، رغم سمعتها المحدودة فيما يخص سرعة تحديثات البرمجيات.



جوجل في الصدارة وواتساب الأخير.. أفضل خدمات الإنترنت في حصاد 2025



شهد عام 2025 تطورا كبيرا في مشهد الإنترنت، حيث كانت التغيرات في تصنيفات الخدمات الأكثر شعبية مؤشرا على التحولات الكبيرة التي طرأت على الطريقة التي نتفاعل بها مع الشبكة العالمية.

أعادت شركة بيربلكسيتي Perplexity AI Inc، إطلاق تطبيقها المخصص لأجهزة آيباد، مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تشمل تحسين تعدد المهام والتركيز بشكل أكبر على أدوات البحث، في خطوة تهدف إلى جذب عملاء من قطاع الأعمال والمؤسسات.

تجري شركة جوجل، اختبارات على مساعد ذكي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم البريد الإلكتروني والجداول اليومية بأقل قدر من الجهد.



تسرب بيانات 200 مليون مستخدم من منصة شهيرة.. وهذه طريقة حمايتك



أثار ادعاء جديد بحدوث اختراق أمني حالة من القلق بين مستخدمي منصة Pornhub، بعد أن أعلنت مجموعة قرصنة تعرف باسم ShinyHunters أنها حصلت على قاعدة بيانات ضخمة لحسابات مستخدمين من إحدى أكبر منصات الفيديو للبالغين.

أصبحت المهام اليومية موزعة اليوم على عدد كبير من الشاشات والتطبيقات، حيث يكتب المستخدم في تطبيق، ويبحث في آخر، ويتابع الرسائل في ثالث، في دورة متكررة تفي بالغرض لكنها تفرض تنقلا مستمرا وتأخيرا بسيطا في الإنتاجية.

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لأداة Deep Research ضمن منصة Gemini، يتيح للمستخدمين تحويل تقارير البحث النصية إلى محتوى بصري تفاعلي عبر مساحة العمل Canvas، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



اختراق صامت.. هجوم خفي يخترق واتساب دون كلمات مرور



كشف خبراء الأمن الرقمي عن تقنية جديدة لاختراق حسابات واتساب أطلق عليها اسم GhostPairing، تمنح المهاجمين وصولا كاملا إلى رسائل المستخدمين وملفاتهم الإعلامية، دون الحاجة لسرقة كلمات المرور أو اختراق شرائح SIM.



