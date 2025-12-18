قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حصاد 2025.. أبرز الهجمات الإلكترونية التي هزت العالم على مدار العام

أبرز الهجمات الإلكترونية التي هزت العالم
أبرز الهجمات الإلكترونية التي هزت العالم
شيماء عبد المنعم

شهد عام 2025 تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث سجلت الهند وحدها أكثر من 265 مليون هجوم. 

تميزت هذه الهجمات بزيادة كبيرة في التكرار والتعقيد، مستهدفة المؤسسات الكبرى، الأنظمة الحكومية، والشركات الخاصة على حد سواء. 

ولم تقتصر التداعيات على الخسائر المالية الهائلة، بل أثارت أيضا مخاوف متزايدة حول حماية البيانات وأمن المعلومات في عالم متصل بشكل متسارع ويعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية.

أبرز الهجمات الإلكترونية العالمية في 2025

فيما يلي أبرز الهجمات الإلكترونية العالمية التي شهدها عام 2025:

1. خرق بيانات Volkswagen: في يناير، تعرضت بيانات حوالي 800 ألف مستخدم للسيارات الكهربائية للانكشاف، بما في ذلك المعلومات الشخصية، مواقع السيارات، وأنماط القيادة، مع مخاطر قانونية كبيرة بموجب GDPR.

2. تسريب 16 مليار سجل بيانات: في يونيو، شهد العالم أكبر عملية سرقة بيانات تسجيل دخول في التاريخ، شملت حسابات آبل، فيسبوك، جوجل، GitHub، تيليجرام، وعدد من البوابات الحكومية، ما شكل قاعدة ضخمة للاستغلال في الهجمات الاحتيالية.

3. هجوم Jaguar Land Rover: في سبتمبر، شنت مجموعة "Scattered Lapsus$ Hunters" هجومًا أدى إلى توقف الإنتاج في مصانع JLR بالمملكة المتحدة وخارجها لمدة ستة أسابيع، متسببة بخسائر تقدر بـ 2 مليار جنيه إسترليني.

4. خرق بيانات Mixpanel المرتبط بـ ChatGPT: في نوفمبر، سرق المخترقون بيانات المستخدمين الشخصية، بينما لم تتأثر كلمات المرور أو بيانات الدفع، ما كشف ثغرات في حماية بيانات الذكاء الاصطناعي وخدمات الطرف الثالث.

5. خرق بيانات Pornhub: في 16 ديسمبر، سرقت مجموعة ShinyHunters بيانات نحو 200 مليون مستخدم، بما في ذلك البريد الإلكتروني، مواقع المستخدمين، وأنماط البحث، واستخدمت البيانات للابتزاز.

أبرز الهجمات الإلكترونية العالمية في 2025

6. هجوم على أنظمة المطارات الأوروبية: في سبتمبر، استهدفت Collins Aerospace أنظمة مطارات كبرى مثل هيثرو في لندن، ما أجبر الموظفين على التحول إلى العمليات اليدوية، وأسفر عن طوابير طويلة وإلغاء مئات الرحلات.

7. هجوم على مجموعة Asahi اليابانية: في سبتمبر، تسبب الهجوم في توقف معالجة الطلبات والشحنات، بما في ذلك منتجات Asahi الشهيرة.

أبرز الهجمات السيبرانية الأخرى في 2025

- استغلال ثغرة Oracle E-Business Suite بواسطة مجموعة Clop: في أكتوبر، أرسلت مجموعة Clop رسائل ابتزاز لشركات مختلفة بعد استغلال ثغرات في نظام E-Business Suite، بما في ذلك بيانات حساسة لمؤسسات عالمية.

- خرق بيانات Asahi وتعطيل عمليات التخمير: سرقت مجموعة Qilin حوالي 27 جيجابايت من الملفات، بما فيها بيانات شخصية لنحو 1.9 مليون شخص.

- اختراق Salesforce عبر طرف ثالث: في أغسطس، استهدف المخترقون عملاء Salesforce باستخدام رموز OAuth مخترقة من تطبيق Salesloft Drift، متأثرة شركات مثل جوجل، Chanel، Pandora وعدد من المؤسسات التقنية العالمية.

- استغلال SharePoint باستخدام ثغرة “ToolShell”: في يوليو، استهدفت الهجمات خوادم SharePoint على الإنترنت، مع تأثير على قطاعات حيوية كالحكومة والصحة.

- هجمات على شركات الطيران: استهدفت مجموعة Scattered Spider شركات طيران مثل Qantas وWestJet وHawaiian Airlines بمطالبات رانسوموير وابتزاز بيانات العملاء، متأثرا نحو 5.7 مليون عميل.

- هجوم Coinbase: في مايو، تعرضت منصة Coinbase لاختراق استهدف بيانات العملاء عبر وكلاء دعم خارجيين، حيث بلغت الخسائر نحو 400 مليون دولار.

- موجة هجمات على قطاع التجزئة البريطاني: في أبريل ومايو، تسببت الهجمات في خسائر تقدر بـ 300 مليون جنيه لـ M&S و206 مليون جنيه Co-op، واستهدفت أيضا متاجر Harrods وعدد من شركات الأزياء الفاخرة.

- اختراق Bybit: أكبر سرقة عملات رقمية في التاريخ
في فبراير، سرق المخترقون نحو 1.447 مليار دولار من Ethereum، وتم ربط الهجوم بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية، ما أسهم في تصاعد هجمات العملات الرقمية خلال النصف الأول من 2025.

- PowerSchool تدفع فدية لحماية بيانات الطلاب: في ديسمبر 2024، تعرضت الشركة لهجوم ودفعت فدية لمنع تسريب بيانات الطلاب والمعلمين، مع إقرار طالب جامعي بالتورط في الهجوم في مايو 2025.

- أبرز الحوادث الإلكترونية في الهند: كان الهجوم على موقع الرئاسة، بعد عملية سندور التي أطلقتها الهند في مايو 2025، تعرض موقع رئيس الهند لهجوم DDoS استمر حوالي 19 ساعة، إلأى جانب هجمات إلكترونية استهدفت الحكومة الهندية والبنية التحتية الحيوية.

هجمات سيبرانية 2025 حصاد 2025 أبرز الهجمات الالكترونية 2025 هجمات العملات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد