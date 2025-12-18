Perplexity تعيد إطلاق تطبيق آيباد بميزات متقدمة

أعادت شركة بيربلكسيتي Perplexity AI Inc، إطلاق تطبيقها المخصص لأجهزة آيباد، مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تشمل تحسين تعدد المهام والتركيز بشكل أكبر على أدوات البحث، في خطوة تهدف إلى جذب عملاء من قطاع الأعمال والمؤسسات.

ويتاح التحديث الجديد اعتبارا من يوم الثلاثاء، حيث يبرز بشكل واضح ميزة البحث المتقدم التي تقدمها Perplexity، والتي توفر عددا أكبر من المراجع والاستشهادات مقارنة بعمليات البحث التقليدية، ما يجعلها أكثر فائدة للطلاب والمهنيين.

وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة "بلومبرج" أن إعادة التصميم جاءت استجابة لزيادة استخدام التطبيق من قبل مستخدمي الأعمال، بالتزامن مع توسع Perplexity في تقديم أدوات بحث متخصصة ومتقدمة حسب المجالات.

ويتوقع أن يسهم التركيز القوي على البحث، وهي ميزة محدودة قبل الاشتراك في الخطط المدفوعة، في تعزيز إيرادات الشركة من الاشتراكات.

ويستفيد إصدار آيباد الجديد من إمكانات تقسيم الشاشة في الجهاز، ما يتيح تشغيل دردشة Perplexity إلى جانب تطبيقات أخرى في الوقت نفسه.

كما يتضمن شريطا جانبيا أكبر يسهل الوصول إلى ميزات التطبيق المختلفة، ليصبح أقرب في تصميمه وتجربته إلى نسخة الويب، بعد أن كان الإصدار السابق مجرد نسخة مكبرة من تطبيق الهواتف الذكية.

وتواصل Perplexity توسيع حضورها عبر منصات متعددة بهدف استقطاب شريحة أوسع من المستخدمين، وفي هذا السياق، أطلقت الشركة مؤخرا متصفحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي Comet على نظام أندرويد، مؤكدة أنها تعمل على إتاحته لأجهزة شركة آبل خلال الأسابيع المقبلة.

وتجلب نسخة أندرويد معظم قدرات الإصدار المكتبي، إذ يمكن للمستخدمين اعتماد بيربلكستي كمحرك البحث الافتراضي، إضافة إلى إمكانية “الإشارة إلى التبويبات” لطرح الأسئلة على المساعد.

كما يتيح المتصفح استخدام وضع الصوت لطرح الأسئلة المتعلقة بجميع التبويبات المفتوحة، فيما يستطيع المساعد تلخيص عمليات البحث عبر جميع الصفحات دفعة واحدة.