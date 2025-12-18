قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Perplexity تعيد إطلاق تطبيق آيباد بميزات متقدمة

بيربليكسيتي تعيد إطلاق تطبيق iPad بميزات متقدمة
بيربليكسيتي تعيد إطلاق تطبيق iPad بميزات متقدمة
شيماء عبد المنعم

أعادت شركة بيربلكسيتي Perplexity AI Inc، إطلاق تطبيقها المخصص لأجهزة آيباد، مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تشمل تحسين تعدد المهام والتركيز بشكل أكبر على أدوات البحث، في خطوة تهدف إلى جذب عملاء من قطاع الأعمال والمؤسسات.

ويتاح التحديث الجديد اعتبارا من يوم الثلاثاء، حيث يبرز بشكل واضح ميزة البحث المتقدم التي تقدمها Perplexity، والتي توفر عددا أكبر من المراجع والاستشهادات مقارنة بعمليات البحث التقليدية، ما يجعلها أكثر فائدة للطلاب والمهنيين.

وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة "بلومبرج" أن إعادة التصميم جاءت استجابة لزيادة استخدام التطبيق من قبل مستخدمي الأعمال، بالتزامن مع توسع Perplexity في تقديم أدوات بحث متخصصة ومتقدمة حسب المجالات. 

ويتوقع أن يسهم التركيز القوي على البحث، وهي ميزة محدودة قبل الاشتراك في الخطط المدفوعة، في تعزيز إيرادات الشركة من الاشتراكات.

ويستفيد إصدار آيباد الجديد من إمكانات تقسيم الشاشة في الجهاز، ما يتيح تشغيل دردشة Perplexity إلى جانب تطبيقات أخرى في الوقت نفسه. 

كما يتضمن شريطا جانبيا أكبر يسهل الوصول إلى ميزات التطبيق المختلفة، ليصبح أقرب في تصميمه وتجربته إلى نسخة الويب، بعد أن كان الإصدار السابق مجرد نسخة مكبرة من تطبيق الهواتف الذكية.

وتواصل Perplexity توسيع حضورها عبر منصات متعددة بهدف استقطاب شريحة أوسع من المستخدمين، وفي هذا السياق، أطلقت الشركة مؤخرا متصفحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي Comet على نظام أندرويد، مؤكدة أنها تعمل على إتاحته لأجهزة شركة آبل خلال الأسابيع المقبلة.

وتجلب نسخة أندرويد معظم قدرات الإصدار المكتبي، إذ يمكن للمستخدمين اعتماد بيربلكستي كمحرك البحث الافتراضي، إضافة إلى إمكانية “الإشارة إلى التبويبات” لطرح الأسئلة على المساعد.

كما يتيح المتصفح استخدام وضع الصوت لطرح الأسئلة المتعلقة بجميع التبويبات المفتوحة، فيما يستطيع المساعد تلخيص عمليات البحث عبر جميع الصفحات دفعة واحدة.

Perplexity تطبيق آيباد الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

السكر

عشان تعيش مرتاح .. اعرف أفضل الأطعمة لمرضى السكري

تدهور الوظائف الإدراكية

دراسة جديدة تكشف أسباب تدهور الذكاء والذاكرة و الوظائف الإدراكية

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد