تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تعلن رسميا جدول تحديث أندرويد 16 لأجهزتها اللوحية

أندرويد 16
أندرويد 16
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، بشكل رسمي عن جدول طرح تحديث أندرويد 16 لأجهزتها المؤهلة، مؤكدة استمرارها في دعم عدد من أجهزتها اللوحية بتحديثات رئيسية لنظام التشغيل، رغم سمعتها المحدودة فيما يخص سرعة تحديثات البرمجيات.

وبحسب المعلومات الصادرة، بدأت بعض أجهزة لينوفو بالفعل في تلقي تحديث أندرويد 16، فيما تم تحديد مواعيد وصول التحديث لبقية الأجهزة على مراحل تمتد من عام 2025 وحتى الربع الأخير من عام 2026.

الأجهزة التي ستحصل على تحديث أندرويد 16


- خلال عام 2025:

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo Tab Plus

Lenovo Tab

Lenovo Idea Tab / Tab K11 Gen 2

Lenovo Tab Extreme

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Legion Tab (8.8 بوصة – الجيل الثالث)

- الربع الأول من 2026:

 

Lenovo Tab K11 Gen 2

moto pad 60 pro

- الربع الثاني من 2026:

 

moto pad 60 lite

- الربع الثالث من 2026:

 

moto pad 60 neo (Wi-Fi و5G)

- الربع الرابع من 2026:

 

Lenovo Idea Tab Plus / Lenovo Tab K12

غياب الهواتف الذكية عن القائمة

 

تخلو القائمة من الهواتف الذكية، وهو أمر متوقع في ظل توقف لينوفو عن إطلاق هواتف جديدة خلال السنوات الماضية، حيث يتركز اهتمام الشركة حاليا على فئة الأجهزة اللوحية. 

كما لا تشمل القائمة هواتف موتورولا الذكية، إذ تم الإعلان عن جدول منفصل خاص بها.

لينوفو تعلن رسميا جدول تحديث Android 16 لأجهزتها اللوحية

أبرز مزايا أندرويد 16

لا يقدم تحديث أندرويد 16 تغييرات جذرية في الواجهة، إلا أنه يتضمن مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة، أبرزها:

- التحديثات الحية (Live Updates)

- وضع النوافذ المكتبية

- تحسين إدارة الإشعارات المجمعة

- أداة اختيار الصور المدمجة

- دعم ترميز الفيديو APV

- رموز تعبيرية جديدة

- تحسينات ميزة الرجوع التنبؤي

- لقطات شاشة HDR

- وضع الحماية المتقدم

وبذلك، فإن مستخدمي أجهزة لينوفو وموتورولا اللوحية المدرجة في القائمة يمكنهم التأكد من حصولهم على تحديث أندرويد 16 وفق الجدول الزمني المعلن رسميا.

أندرويد 16 لينوفو مزايا أندرويد 16 أجهزة لينوفو

