وحش الألعاب.. مواصفات جهاز المحمول لينوفو Legion Pro Rollable

تستعد شركة لينوفو لطرح كمبيوتر محمول مكتبي جديد وهو جهاز Legion Pro Rollable، وهو جهاز ألعاب يمكنه توسيع شاشته أفقيًا بضغطة زر، ليتحول من شاشة عادية بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 إلى شاشة عريضة واسعة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9.

بعد إطلاق جهاز ThinkBook Plus Gen 6 التجريبي بشاشة OLED قابلة للطي في وقت سابق من هذا العام، تُقدم لينوفو الآن نفس سحر الشاشة المنزلقة لعلامتها التجارية Legion المخصصة للألعاب. ووفقًا لـ Windows Latest، سيُتيح جهاز Legion Pro Rollable للمستخدمين التبديل بين وضع الكمبيوتر المحمول التقليدي بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 ووضع نسبة العرض إلى الارتفاع الموسعة 21:9 في ثوانٍ معدودة.
تُظهر صورة مسربة للجهاز تصميمًا مألوفًا لجهاز Legion مزودًا بلوحة مفاتيح رقمية مدمجة، لكن الميزة الأبرز هي آلية الدوران الآلية التي تُمدد الشاشة أفقيًا. يُقال إن الشاشة نفسها تعمل بتردد 120 هرتز، بينما تؤكد آلية الدوران استخدام تقنية OLED. لذا، يمكن للمستخدمين توقع ألوان سوداء زاهية وألوان نابضة بالحياة.

سيُشغّل هذا الشكل غير التقليدي معالجًا من الجيل التالي: معالج Intel Panther Lake مُقترنًا ببطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 50-series لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. 

يُشير هذا إلى أن جهاز Legion Pro Rollable سيُصنّف كجهاز ألعاب عالي الأداء، قادر على تشغيل ألعاب قوية على شاشة عريضة للغاية.

في حين أن التوقيت الدقيق لا يزال غير مؤكد، إلا أن ظهور التسريب قبل أسابيع قليلة من معرض CES 2026 أثار تكهنات بأن لينوفو قد تكشف عن جهاز Legion Pro Rollable في لاس فيغاس الشهر المقبل. 

للاعبين الذين طالما حلموا بتجربة غامرة فائقة الاتساع دون التضحية بسهولة استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يبدو أن لينوفو مستعدة لتقديم حلٍّ يتسع حجمه عند الحاجة إلى شاشة أكبر، وينكمش عند الحاجة إلى الإزالة. إذا ثبتت صحة التسريبات، فقد يكون جهاز Legion Pro Rollable أحد أكثر أجهزة الألعاب إثارةً هذا العام.

