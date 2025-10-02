اندلاع حريق فى سيارة ملاكي وإصابة قائدها بطريق قنا الصحراوي الغربي

شهد طريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة، اندلاع حريق فى سيارة ملاكى، نتج عنه تفحم السيارة وإصابة قائدها.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة قائدها بجروح وحروق بسيطة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارة على الفور إلى مكان السيارة المحترقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يتمكن من السيارة بالكامل.

وتبين أن النيران اندلعت بشكل مفاجىء فى السيارة، وتمكن قائدها من الوقوف بها على جانب الطريق، قبل أن يصاب بعدة كدمات وحروق بسيطة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.