نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
احتفالا بذكرى النصر .. نائب محافظ قنا يضع إكليل الزهور على النصب التذكارية لشهداء المدينة

يوسف رجب


 

وضع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء المحافظة بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا، في إطار احتفالات محافظة قنا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

شهد المراسم الاحتفال اللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والنائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي القطاعات الشبابية.

استهلت الفعاليات بعزف الموسيقى العسكرية وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم الغالية في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته.

وأشار نائب محافظ قنا، إلى أن  احتفالات السادس من أكتوبر تعد تجسيداً لروح النصر والعزيمة التي تميز بها الشعب المصري وجيشه العظيم، ورمزًا خالدًا لتلاحم القوات المسلحة مع أبناء الوطن في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، كلف نائبه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، بوضع إكليل زهور، على النصب التذكارى، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك

وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك

راقب الطيور وحلق من مضيق البوسفور إلى آسيا.. حكاية أسطورة تركيا في السماء

علماء نوبل في الطب

3 علماء يحصلون على جوائز نوبل في الطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

