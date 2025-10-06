احتفالا بذكرى النصر .. نائب محافظ قنا يضع إكليل الزهور على النصب التذكارية لشهداء المدينة





وضع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء المحافظة بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا، في إطار احتفالات محافظة قنا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

شهد المراسم الاحتفال اللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والنائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي القطاعات الشبابية.

استهلت الفعاليات بعزف الموسيقى العسكرية وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم الغالية في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته.

وأشار نائب محافظ قنا، إلى أن احتفالات السادس من أكتوبر تعد تجسيداً لروح النصر والعزيمة التي تميز بها الشعب المصري وجيشه العظيم، ورمزًا خالدًا لتلاحم القوات المسلحة مع أبناء الوطن في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، كلف نائبه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، بوضع إكليل زهور، على النصب التذكارى، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.