صوتك هيفرق.. ندوة لمجمع إعلام قنا حول "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بالأشراف القبلية





نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بقرية الأشراف القبلية، ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات" صوتك هيفرق.. إنزل وشارك"، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، حاضرت فيها مروة عبدالرحيم، المحامية بالنقض، وأدارتها إيمان سيد، أخصائية بالمجمع.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إلى أن دور المرأة فى الحياة السياسية والاجتماعية يمثل ركيزة أساسية فى بناء ونهضة المجتمع، لذا يسعى قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات إلى استهداف المرأة ضمن البرامج والحملات التى ينفذها فى كافة المحافظات، كونها صاحبة التأثير الأكبر على الأسرة المصرية وتقديراً لدورها الإنساني والمجتمعي.





وقالت مروة عبد الرحيم، المحامية بالنقض، إن المكتبات التى حصلت عليها المرأة خلال الفترة الأخيرة، جاءت نتاج مشاركتها الفعالة فى الاستحقاقات الانتخابية ومواقفها إزاء القضايا الوطنية، وهو ما يجب أن تحافظ عليه المرأة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات لضمان الحفاظ على المكتسبات التى تحققت.

وأشارت عبدالرحيم، إلى أن مشاركة المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بمثابة التزام وواجب وطنى تجاه الوطن ما يستدعي أن تكون المرأة على قدر الحدث فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة، وبما يضمن للمرأة تحقيق العدالة والمساواة المطلوبة.

وأوضحت المحامية بالنقض، بأن مجلس النواب له دور هام واسهامات عظيمة انتصرت لحقوق المرأة وفتح المجال أمامها كنائبة بعد أن كانت مجرد ناخبة وفقط، لذا يجب على أن نمارس دورنا ونستثمر حقنا الدستورى لتحقيق التطور الاقتصادى والسياسي والاجتماعى المنشود لبلادنا.





