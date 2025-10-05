قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختفاء لوحة آثرية من مقبرة خنتي كا بسقارة.. ماذا حدث؟
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
صوتك هيفرق.. ندوة لمجمع إعلام قنا حول "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بالأشراف القبلية

ندوة الأشراف القبلية
ندوة الأشراف القبلية
يوسف رجب


 

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بقرية الأشراف القبلية، ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات" صوتك هيفرق.. إنزل وشارك"، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، حاضرت فيها مروة عبدالرحيم، المحامية بالنقض، وأدارتها إيمان سيد، أخصائية بالمجمع.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إلى أن دور  المرأة فى الحياة السياسية والاجتماعية يمثل ركيزة أساسية فى بناء ونهضة المجتمع، لذا يسعى قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات إلى استهداف المرأة ضمن البرامج والحملات التى ينفذها فى كافة المحافظات، كونها صاحبة التأثير الأكبر على الأسرة المصرية وتقديراً لدورها الإنساني والمجتمعي.


 

وقالت مروة عبد الرحيم، المحامية بالنقض، إن المكتبات التى حصلت عليها المرأة خلال الفترة الأخيرة، جاءت نتاج مشاركتها الفعالة فى الاستحقاقات الانتخابية ومواقفها إزاء القضايا الوطنية، وهو ما يجب أن تحافظ عليه المرأة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات لضمان الحفاظ على المكتسبات التى تحققت.

وأشارت عبدالرحيم، إلى أن مشاركة المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بمثابة التزام وواجب وطنى تجاه الوطن ما يستدعي أن تكون المرأة على قدر الحدث فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة، وبما يضمن للمرأة تحقيق العدالة والمساواة المطلوبة.

وأوضحت المحامية بالنقض، بأن مجلس النواب له دور هام واسهامات عظيمة انتصرت لحقوق المرأة وفتح المجال أمامها كنائبة بعد أن كانت مجرد ناخبة وفقط، لذا يجب على أن نمارس دورنا ونستثمر حقنا الدستورى لتحقيق التطور الاقتصادى والسياسي والاجتماعى المنشود لبلادنا.



د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

